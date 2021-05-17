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17 мая 16:25
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16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
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15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
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Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии

  /   Обновлено: 17 мая 2021 16:12
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политик, член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает оправданной более жесткую регламентацию выдачи оружия в России. Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит поправки в закон об оружии, которые предусмотрят усиление контроля выдачи разрешительных документов и повысят с 18 до 21 года возраст, с которого можно будет получить такое разрешение.

«Вносимый в Государственную думу проект федерального закона об оружии актуален, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — Лучший способ защиты от преступлений — это их предупреждение. Речь идет о создании условий, которые будут полностью исключать появление возможности как у преступника, так и у гражданина, страдающего психическим расстройством, брать в руки оружие и причинять вред беззащитным людям».

Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
Пресс-служба Ольги Ковитиди  / 

Ольга Ковитиди отметила, что процедура медосвидетельствования перед получением разрешения на оружие должна стать эффективной, при этом не усложняя жизнь законопослушных граждан.

«Это возможно сделать не путем повышения строгости правил, а только строгостью их исполнения, — подчеркнула она. — Зачастую четко определенные и понятные нормы применяются формально, в том числе структурами, которые превращают данную сферу в сферу коммерции. Не усложняя механизмы и процедуры, необходимо делать акцент на обязательности соблюдения правил, не допуская небрежного отношения и фальсификаций».

В то же время, отметила сенатор, предлагаемые меры по цифровизации разрешительных документов упростят жизнь законопослушным владельцам оружия, которым не надо будет носить справки и заключения по разным кабинетам.

«Проблема должна решаться комплексно. Также остается актуальным вопрос наделения правом на приобретение оружия лиц по достижению 21 года», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии №175 Казани утром 11 мая погибли девять человек, в том числе семеро детей. Более двух десятков человек пострадали. Подозреваемый — 19-летний бывший учащийся школы — помещен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

ковитиди закон об оружии стрельба в казани
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