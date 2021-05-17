Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии

Российский политик, член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает оправданной более жесткую регламентацию выдачи оружия в России. Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит поправки в закон об оружии, которые предусмотрят усиление контроля выдачи разрешительных документов и повысят с 18 до 21 года возраст, с которого можно будет получить такое разрешение.

«Вносимый в Государственную думу проект федерального закона об оружии актуален, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — Лучший способ защиты от преступлений — это их предупреждение. Речь идет о создании условий, которые будут полностью исключать появление возможности как у преступника, так и у гражданина, страдающего психическим расстройством, брать в руки оружие и причинять вред беззащитным людям».

Пресс-служба Ольги Ковитиди /

Ольга Ковитиди отметила, что процедура медосвидетельствования перед получением разрешения на оружие должна стать эффективной, при этом не усложняя жизнь законопослушных граждан.

«Это возможно сделать не путем повышения строгости правил, а только строгостью их исполнения, — подчеркнула она. — Зачастую четко определенные и понятные нормы применяются формально, в том числе структурами, которые превращают данную сферу в сферу коммерции. Не усложняя механизмы и процедуры, необходимо делать акцент на обязательности соблюдения правил, не допуская небрежного отношения и фальсификаций».

В то же время, отметила сенатор, предлагаемые меры по цифровизации разрешительных документов упростят жизнь законопослушным владельцам оружия, которым не надо будет носить справки и заключения по разным кабинетам.

«Проблема должна решаться комплексно. Также остается актуальным вопрос наделения правом на приобретение оружия лиц по достижению 21 года», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии №175 Казани утром 11 мая погибли девять человек, в том числе семеро детей. Более двух десятков человек пострадали. Подозреваемый — 19-летний бывший учащийся школы — помещен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело.