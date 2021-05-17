Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии

Российский политик, член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает оправданной более жесткую регламентацию выдачи оружия в России. Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит поправки в закон об оружии, которые предусмотрят усиление контроля выдачи разрешительных документов и повысят с 18 до 21 года возраст, с которого можно будет получить такое разрешение.
«Вносимый в Государственную думу проект федерального закона об оружии актуален, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — Лучший способ защиты от преступлений — это их предупреждение. Речь идет о создании условий, которые будут полностью исключать появление возможности как у преступника, так и у гражданина, страдающего психическим расстройством, брать в руки оружие и причинять вред беззащитным людям».
Ольга Ковитиди отметила, что процедура медосвидетельствования перед получением разрешения на оружие должна стать эффективной, при этом не усложняя жизнь законопослушных граждан.
«Это возможно сделать не путем повышения строгости правил, а только строгостью их исполнения, — подчеркнула она. — Зачастую четко определенные и понятные нормы применяются формально, в том числе структурами, которые превращают данную сферу в сферу коммерции. Не усложняя механизмы и процедуры, необходимо делать акцент на обязательности соблюдения правил, не допуская небрежного отношения и фальсификаций».
В то же время, отметила сенатор, предлагаемые меры по цифровизации разрешительных документов упростят жизнь законопослушным владельцам оружия, которым не надо будет носить справки и заключения по разным кабинетам.
«Проблема должна решаться комплексно. Также остается актуальным вопрос наделения правом на приобретение оружия лиц по достижению 21 года», — резюмировала Ольга Ковитиди.
Напомним, в результате стрельбы в гимназии №175 Казани утром 11 мая погибли девять человек, в том числе семеро детей. Более двух десятков человек пострадали. Подозреваемый — 19-летний бывший учащийся школы — помещен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело.