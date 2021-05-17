Прохор Шаляпин нашел бриллиант в спальне покойной Людмилы Гурченко

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17 мая 16:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Прохор Шаляпин нашел бриллиант в спальне покойной Людмилы Гурченко

Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин нашел бриллиант в спальне покойной Людмилы Гурченко
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 мая. Известный артист Прохор Шаляпин побывал в загородном доме легендарной Людмилы Гурченко. Экскурсия, которую провела внучка звезды, не обошлась без небольшого инцидента.

В последнее время Шаляпин много времени проводит с внучкой советской актрисы Еленой Королевой. На днях наследница кинозвезды устроила для своего друга целую экскурсию по даче Людмилы Гурченко. Уютный дом в 150 "квадратов" располагается на небольшом участке в Подмосковье. По словам Королевой, это любимое место ее именитой бабушки, где она часто отдыхала от съемок.

Прохор Шаляпин с разрешения новой хозяйки дома заглянул и в спальню Людмилы Гурченко. Однако, увидев роскошную кровать покойной актрисы, он не смог сдержаться и решил ее опробовать. Судя по всему, кровати уже не одно десятилетие: как только Шаляпин прилег, ложе под ним тут же треснуло.

«Пришли в спальню, Прохор увидел кровать и рухнул на нее с таким шумом, что показалось, что она сломалась пополам», — рассказала Елена Королева в беседе с «Комсомольской правдой».

Шаляпин, устроивший погром в комнате Гурченко, попытался загладить свою вину. Он полез под кровать, чтобы отремонтировать поломанный каркас, и обнаружил под половицей кольцо. Внучка актрисы предположила, что бабушка могла обронить его очень давно, а потом просто забыть про украшение. Артист утверждает, что ювелирное изделие может стоить целое состояние.

«На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 миллиона или даже 6 миллионов рублей», — рассказал Шаляпин.

Он с юмором отметил, что дача Гурченко может хранить еще много сокровищ и нужно будет обязательно вскопать огород. Для внучки звезды это действительно невероятная находка, ведь после смерти бабушки ей не досталось никаких украшений.

актриса шаляпин гурченко
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