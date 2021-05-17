Прохор Шаляпин нашел бриллиант в спальне покойной Людмилы Гурченко

Москва, 17 мая. Известный артист Прохор Шаляпин побывал в загородном доме легендарной Людмилы Гурченко. Экскурсия, которую провела внучка звезды, не обошлась без небольшого инцидента.

В последнее время Шаляпин много времени проводит с внучкой советской актрисы Еленой Королевой. На днях наследница кинозвезды устроила для своего друга целую экскурсию по даче Людмилы Гурченко. Уютный дом в 150 "квадратов" располагается на небольшом участке в Подмосковье. По словам Королевой, это любимое место ее именитой бабушки, где она часто отдыхала от съемок.

Прохор Шаляпин с разрешения новой хозяйки дома заглянул и в спальню Людмилы Гурченко. Однако, увидев роскошную кровать покойной актрисы, он не смог сдержаться и решил ее опробовать. Судя по всему, кровати уже не одно десятилетие: как только Шаляпин прилег, ложе под ним тут же треснуло.

«Пришли в спальню, Прохор увидел кровать и рухнул на нее с таким шумом, что показалось, что она сломалась пополам», — рассказала Елена Королева в беседе с «Комсомольской правдой».

Шаляпин, устроивший погром в комнате Гурченко, попытался загладить свою вину. Он полез под кровать, чтобы отремонтировать поломанный каркас, и обнаружил под половицей кольцо. Внучка актрисы предположила, что бабушка могла обронить его очень давно, а потом просто забыть про украшение. Артист утверждает, что ювелирное изделие может стоить целое состояние.

«На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 миллиона или даже 6 миллионов рублей», — рассказал Шаляпин.

Он с юмором отметил, что дача Гурченко может хранить еще много сокровищ и нужно будет обязательно вскопать огород. Для внучки звезды это действительно невероятная находка, ведь после смерти бабушки ей не досталось никаких украшений.