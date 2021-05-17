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17 мая 16:26
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

Отпущенный полицией наркоман изнасиловал начальницу отдела кадров в Омске

Происшествия
Отпущенный полицией наркоман изнасиловал начальницу отдела кадров в Омске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 17 мая. Наркомана, жестоко изнасиловавшего жительницу Омска, приговорили к восьми годам лишения свободы. Как стало известно ФАН, во время оглашения вердикта мать осужденного пожелала жертве, чтобы ее насиловали каждый день, сколько ее отпрыск будет находиться за решеткой.

Следователи СК установили, что в декабре 2020 года 27-летний житель Омска изнасиловал 50-летнюю прохожую. Женщина утром шла на работу, когда к ней подошел незнакомец, приставил нож к горлу и затащил в частное домовладение. Там он несколько раз совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Также было установлено, что за день до совершения преступления в отношении злодея было возбуждено уголовное дело за хранение и употребление синтетических наркотиков.

«По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователи провели огромную работу, чтобы злоумышленник понес заслуженное наказание», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Преступление было совершено около 07:00 в декабре прошлого года. Мужчина, который вышел на улицу покурить, увидел, что на встречу ему идет одинокая женщина.

«Он натянул капюшон на голову и достал из кармана заранее припасенный нож, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Осужденный подошел к прохожей и приставил холодное оружие к ее горлу. После этого он приказал своей жертве проследовать за ним».

Насильник завел потерпевшую в частное домовладение своего друга, который в это утреннее время еще спокойно спал.

«Сначала преступник заставил женщину раздеться до гола. Когда она выполнила желание злоумышленника, то он заставил ее заниматься с ним оральным сексом. После того, как она выполнила очередное желание насильника, он изнасиловал ее жестоким образом», — добавил источник.

Когда вакханалия закончилась, осужденный взял паспорт потерпевшей. Оказалось, что она живет неподалеку и работает начальницей отдела кадров на одном из местных предприятий. Злодей пригрозил пострадавшей, что если она расскажет о случившемся, то он ее убьет. После этого отпустил свою жертву.

Но жительница Омска нашла в себе мужество и незамедлительно сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Злодея искали пару дней. Его обнаружили в доме родителей, где он прятался на чердаке в горах строительного мусора.

Сначала подозреваемый полностью признал свою вину. и рассказал о всех нюансах совершенного изнасилования. Однако позже отказался от признательных показаний. Но это не повлияло на решение судебного органа. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Во время оглашения обвинительного вердикта мать осужденного заявила пожелала жертве быть столько раз изнасилованной, сколько будет сидеть в тюрьме ее сын.

суд изнасилование уголовное дело наркотики омск
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Все новости / Происшествия / Отпущенный полицией наркоман изнасиловал начальницу отдела кадров в Омске
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