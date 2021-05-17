Отпущенный полицией наркоман изнасиловал начальницу отдела кадров в Омске

Омск, 17 мая. Наркомана, жестоко изнасиловавшего жительницу Омска, приговорили к восьми годам лишения свободы. Как стало известно ФАН, во время оглашения вердикта мать осужденного пожелала жертве, чтобы ее насиловали каждый день, сколько ее отпрыск будет находиться за решеткой.

Следователи СК установили, что в декабре 2020 года 27-летний житель Омска изнасиловал 50-летнюю прохожую. Женщина утром шла на работу, когда к ней подошел незнакомец, приставил нож к горлу и затащил в частное домовладение. Там он несколько раз совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Также было установлено, что за день до совершения преступления в отношении злодея было возбуждено уголовное дело за хранение и употребление синтетических наркотиков.

«По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователи провели огромную работу, чтобы злоумышленник понес заслуженное наказание», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Преступление было совершено около 07:00 в декабре прошлого года. Мужчина, который вышел на улицу покурить, увидел, что на встречу ему идет одинокая женщина.

«Он натянул капюшон на голову и достал из кармана заранее припасенный нож, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Осужденный подошел к прохожей и приставил холодное оружие к ее горлу. После этого он приказал своей жертве проследовать за ним».

Насильник завел потерпевшую в частное домовладение своего друга, который в это утреннее время еще спокойно спал.

«Сначала преступник заставил женщину раздеться до гола. Когда она выполнила желание злоумышленника, то он заставил ее заниматься с ним оральным сексом. После того, как она выполнила очередное желание насильника, он изнасиловал ее жестоким образом», — добавил источник.

Когда вакханалия закончилась, осужденный взял паспорт потерпевшей. Оказалось, что она живет неподалеку и работает начальницей отдела кадров на одном из местных предприятий. Злодей пригрозил пострадавшей, что если она расскажет о случившемся, то он ее убьет. После этого отпустил свою жертву.

Но жительница Омска нашла в себе мужество и незамедлительно сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Злодея искали пару дней. Его обнаружили в доме родителей, где он прятался на чердаке в горах строительного мусора.

Сначала подозреваемый полностью признал свою вину. и рассказал о всех нюансах совершенного изнасилования. Однако позже отказался от признательных показаний. Но это не повлияло на решение судебного органа. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Во время оглашения обвинительного вердикта мать осужденного заявила пожелала жертве быть столько раз изнасилованной, сколько будет сидеть в тюрьме ее сын.