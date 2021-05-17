Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа

Лондон, 17 мая. Завещание супруга Елизаветы II принца Филиппа стало причиной нового скандала, в центре которого оказалась британская королевская семья.

Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля этого года, успел огласить свою последнюю волю до смерти. Большая часть имущества, принадлежавшего принцу Филиппу, перейдет его супруге. Как пишет британское издание The Sun, муж королевы владел ценными бумагами, недвижимостью, коллекциями раритетных вещей и другими предметами, а общая стоимость его имущества составляет около 30 миллионов фунтов стерлингов (более 3 миллиардов рублей).

Скандал в британском обществе спровоцировало нежелание Елизаветы II оглашать детали завещания публично. Как пояснил адвокат семьи монархов лорд Вульфсон, королева считает это «неприемлемым и неуместным». Однако многие траты королевской семьи обеспечиваются государственной казной, поэтому налогоплательщики хотят знать обо всех расходах и доходах монархов.

«Причина, по которой скрывается завещание, — мошенничество. Оно не искоренено во дворце и по сей день», — возмутился этой ситуацией британский лорд Беркли.

Покойный принц Филипп при жизни отличался своеобразным чувством юмора. Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее объяснил странные шутки супруга королевы.