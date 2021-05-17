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17 мая 16:25
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

Медики предупредили об опасных последствиях густой крови в организме

Общество
Медики предупредили об опасных последствиях густой крови в организме
pixabay.com

Москва, 17 мая. Повышение вязкости крови приводит к замедлению кровотока, кислородному голоданию, нарушению трофики органов и ряду других угрожающих здоровью последствий, пояснили врачи.

В числе других проблем, с которыми рискует столкнуться человек с густой кровью, — гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, атеросклероз, инфаркт и инсульт. Однако самым опасным специалисты считают тромбоз.

«При сгущении, закислении, повышении холестерина, сахара в крови нарушаются окислительно-восстановительные процессы во всем организме, в том числе в сердце, головном мозге, печени, почках», — отмечают врачи.

Вязкость крови может повышаться из-за сахарного диабета, употребления алкоголя, курения, переохлаждения и даже стресса. Часто главной причиной проблемы становится недостаток воды в организме.

Однако даже если сгущение крови произошло из-за дефицита жидкости, торопиться избавляться от него путем употребления воды литрами не стоит. В больших количествах она вымывает из организма натрий и может привести к другим проблемам.

здоровье густая кровь повышение вязкости крови
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