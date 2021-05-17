Медики предупредили об опасных последствиях густой крови в организме

Москва, 17 мая. Повышение вязкости крови приводит к замедлению кровотока, кислородному голоданию, нарушению трофики органов и ряду других угрожающих здоровью последствий, пояснили врачи.

В числе других проблем, с которыми рискует столкнуться человек с густой кровью, — гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, атеросклероз, инфаркт и инсульт. Однако самым опасным специалисты считают тромбоз.

«При сгущении, закислении, повышении холестерина, сахара в крови нарушаются окислительно-восстановительные процессы во всем организме, в том числе в сердце, головном мозге, печени, почках», — отмечают врачи.

Вязкость крови может повышаться из-за сахарного диабета, употребления алкоголя, курения, переохлаждения и даже стресса. Часто главной причиной проблемы становится недостаток воды в организме.

Однако даже если сгущение крови произошло из-за дефицита жидкости, торопиться избавляться от него путем употребления воды литрами не стоит. В больших количествах она вымывает из организма натрий и может привести к другим проблемам.