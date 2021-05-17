СК возбудил дело по двум статьям после тройного убийства в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. Обезвреженный полицейским агрессивный мужчина с ножом стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в совершении двух преступлений, сообщил источник ФАН.

Следователи считают, что пьяный мужчина зарезал трех вахтовиков в сквере возле вокзала. После расправы он стал бросаться с ножом на полицейского. Стражу порядка пришлось применить табельное оружие. Сейчас фигурант находится в критическом состоянии, сообщал ФАН.

Возбуждено дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. С места происшествия изъяты нож и гильзы от табельного пистолета силовика.