США продадут ЦАХАЛ высокоточное оружие на сумму 735 млн долларов

Вашингтон, 17 мая. Администрация Белого дома разрешила продажу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оружия высокой точности на сумму почти в три четверти миллиарда долларов.

Информацию об этом распространило издание Washington Post. Номенклатура вооружений американского производства на сумму 735 млн долларов, предоставляемых израильской армии, пока неизвестна, как и сроки выполнения данных намерений Вашингтона.

Израиль ежегодно получает значительную военную помощь от США и закупает в этой стране многие виды боевой техники, в частности ракеты и истребители.

Ранее сообщалось, что власти США готовы стать посредниками мирных переговоров между Палестиной и Израилем.