Почти 200 человек задержали в Техасе на фестивале внедорожников и квадроциклов

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17 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Почти 200 человек задержали в Техасе на фестивале внедорожников и квадроциклов

Происшествия
Почти 200 человек задержали в Техасе на фестивале внедорожников и квадроциклов
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Остин, 17 мая. Полиция Техаса задержала почти 200 человек на ежегодном фестивале Go Topless Jeep weekend. Американцы нарушили социальные ограничения, употребляли алкоголь и устроили стрельбу.

Инцидент произошел на полуострове Боливар, куда на пляж Кристал-Бич традиционно съезжаются любители джипов и квадроциклов для празднования ежегодного фестиваля Go Topless Jeep weekend. Несмотря на приказы властей штата о социальном дистанцировании, молодые люди решили не пренебрегать традицией, за что последовали ответные действия со стороны стражей порядка. О случае на техасском пляже сообщает The Daily Mail.

Фестиваль внедорожников — ежегодное мероприятие на одном из техасских пляжей, участие в котором традиционно принимает большое количество американцев. Так и в год жестких антикоронавирусных ограничений сотни граждан США собрались вместе, чтобы насладиться солнцем и песком.

Сотрудники правоохранительных органов не могли не обратить внимание на такое массовое скопление людей. Участники фестиваля проигнорировали требования о соблюдении социальной дистанции. Известно, что всего за выходные было арестовано и заключено в тюрьму 189 человек, причем большинство арестов были совершены за мелкое правонарушение, включая вождение в нетрезвом виде и дорожно-транспортные происшествия.

Но были и такие, которые решили отпраздновать фестиваль «как следует». Так, один любитель внедорожников что-то не поделил с двумя участниками празднества, после чего, недолго думая, выстрелил в группу людей. Результатам стрельбы по «живым мишеням» стало то, что два американца получили ранения. Их госпитализировали при помощи авиации.

«Группа мужчин начала драться, и это распространилось на женщин. Когда женщины дрались, мужчина выстрелил из огнестрельного оружия», — пояснил полицейский.

По словам стражей порядка, никаких арестов после стрельбы произведено не было. В то же время полицейские никак не прокомментировали нарушение антикоронавирусных ограничений, в том числе отсутствие масок на лицах отдыхающих и не соблюдение социальной дистанции.

сша алкоголь стрельба техас фестиваль аресты внедорожники джипы драки
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Все новости / Происшествия / Почти 200 человек задержали в Техасе на фестивале внедорожников и квадроциклов
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