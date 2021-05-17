Почти 200 человек задержали в Техасе на фестивале внедорожников и квадроциклов

Остин, 17 мая. Полиция Техаса задержала почти 200 человек на ежегодном фестивале Go Topless Jeep weekend. Американцы нарушили социальные ограничения, употребляли алкоголь и устроили стрельбу.

Инцидент произошел на полуострове Боливар, куда на пляж Кристал-Бич традиционно съезжаются любители джипов и квадроциклов для празднования ежегодного фестиваля Go Topless Jeep weekend. Несмотря на приказы властей штата о социальном дистанцировании, молодые люди решили не пренебрегать традицией, за что последовали ответные действия со стороны стражей порядка. О случае на техасском пляже сообщает The Daily Mail.

Фестиваль внедорожников — ежегодное мероприятие на одном из техасских пляжей, участие в котором традиционно принимает большое количество американцев. Так и в год жестких антикоронавирусных ограничений сотни граждан США собрались вместе, чтобы насладиться солнцем и песком.

Сотрудники правоохранительных органов не могли не обратить внимание на такое массовое скопление людей. Участники фестиваля проигнорировали требования о соблюдении социальной дистанции. Известно, что всего за выходные было арестовано и заключено в тюрьму 189 человек, причем большинство арестов были совершены за мелкое правонарушение, включая вождение в нетрезвом виде и дорожно-транспортные происшествия.

Но были и такие, которые решили отпраздновать фестиваль «как следует». Так, один любитель внедорожников что-то не поделил с двумя участниками празднества, после чего, недолго думая, выстрелил в группу людей. Результатам стрельбы по «живым мишеням» стало то, что два американца получили ранения. Их госпитализировали при помощи авиации.

«Группа мужчин начала драться, и это распространилось на женщин. Когда женщины дрались, мужчина выстрелил из огнестрельного оружия», — пояснил полицейский.

По словам стражей порядка, никаких арестов после стрельбы произведено не было. В то же время полицейские никак не прокомментировали нарушение антикоронавирусных ограничений, в том числе отсутствие масок на лицах отдыхающих и не соблюдение социальной дистанции.