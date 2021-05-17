Лукашенко подписал закон о регулировании деятельности правоохранителей

Минск, 17 мая. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон, регулирующий деятельность правоохранителей и органов внутренних дел, сообщают СМИ.

Речь идет о документе, который ранее получил одобрение Палаты представителей. В нем конкретизируются условия применения правоохранителями боевой техники. Закон также определяет основания для проведения личного досмотра граждан и их имущества.

Глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич ранее дал интервью Федеральному агентству новостей. Он рассказал, какая ситуация сейчас наблюдается в Белоруссии.