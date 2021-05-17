Путин предложил создать филиал «Артека» в Севастополе

Симферополь, 17 мая. Президент России Владимир Путин предложил создать филиал детского центра «Артек» в Севастополе. Поручения главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер поручил Минобороны РФ и Правительству Севастополя обсудить это предложение. Новый детский центр получит название «Корсунь». Ответственным лицам предстоит разработать необходимые меры и источники финансирования проекта.

Небольшой летний палаточный лагерь «Артек» появился на территории Крымского в 1925 году. Преобразование организации детский центр началось в 1960 году.