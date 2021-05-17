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17 мая 23:59
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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
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Как и когда появилась цветная фотография

Общество
Как и когда появилась цветная фотография
pixabay.com  /  stokpic

Цветная фотография настолько прочно закрепилась в жизни современного общества, что мало кто задумывается, как и когда она появилась. В понедельник, 17 мая, у цветного фото юбилей — 160 лет. ФАН рассказывает историю появления технологии создания снимков в цвете.

Первые попытки получения цветного изображения предпринимались одним из создателей фотографии — французским изобретателем Жозефом Ньепсом. Над получением фотографического изображения француз начал работать в 1816 году.

Изначально он использовал серебряную соль, черневшую при контакте с дневным светом. Ньепс сумел получить негатив, но при высвобождении соли из камеры снимок полностью окрасился в черный цвет. Изобретатель пробовал работать с медной и известняковой пластинками, покрытыми тонким слоем битума. Наконец, после долгих лет попыток, в 1822 году, Жозефу удалось зафиксировать изображение накрытого стола, которое, к сожалению, до нас не дошло.

Самая старая фотография, дошедшая до современников и датированная 1826 годом, «Вид из окна в Ле Гра» также принадлежит Жозефу Ньепсу. Эксперименты получения гелиогравюр в цвете успехом не увенчались.

Как и когда появилась цветная фотография
wikipedia.org  / Joseph Nicéphore Niépce / Общественное достояние

Цветная фотография была публично продемонстрировала лишь несколько десятилетий спустя. Британский физик Джеймс Максвелл, решив доказать свою трехкомпонентную теорию цветов, 17 мая 1861 года в лондонском колледже прочитал лекцию «О теории основных цветов» и показал изображение.

Чтобы доказать правдивость трехкомпонентной теории Максвелл обратился к фотографу Томасу Саттону, предложив ему сделать первую цветную фотографию. Пораженный Томас сначала отказался, но долгие уговоры одержимого ученого заставили его согласиться. В качестве реквизита съемки был выбран бант, повязанный из трехцветной ленты, который поместили на фон из черного бархата. Работа происходила при ярком солнечном свете и проводилась через прозрачный плоский сосуд, который был наполнен раствором хлорида и меди, имевшим ярко-зеленый цвет. Еще один раствор сульфата меди, через который проводилось экспонирование второго негатива, был ярко-синего цвета. Третий негатив ярко-красного цвета был получен из раствора тиоцианата железа. Все три негатива были напечатаны на стекле.

Как и когда появилась цветная фотография
wikipedia.org  / Общественное достояние

Выступая с докладом, Максвелл раскрыл суть своего метода, который заключался в том, что на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр-сосуд. Затем все изображения накладывались друг на друга, от чего получалась единая фотография.

Максвелл был уверен, что основными цветами, с помощью которых можно получить другие разные оттенки, были синий, красный и зеленый. С течением времени современные ученые пришли к выводу, что красные цвета отражали ультрафиолетовые лучи, которые регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр пропускал синие лучи.

160 лет назад физик немного ошибся в своей теории, но попытка ее доказать привела настоящей революции — у человечества появилась фотография в цвете.

фотография физика революция максвелл цветная фотография
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