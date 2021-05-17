Как и когда появилась цветная фотография

Цветная фотография настолько прочно закрепилась в жизни современного общества, что мало кто задумывается, как и когда она появилась. В понедельник, 17 мая, у цветного фото юбилей — 160 лет. ФАН рассказывает историю появления технологии создания снимков в цвете.

Первые попытки получения цветного изображения предпринимались одним из создателей фотографии — французским изобретателем Жозефом Ньепсом. Над получением фотографического изображения француз начал работать в 1816 году.

Изначально он использовал серебряную соль, черневшую при контакте с дневным светом. Ньепс сумел получить негатив, но при высвобождении соли из камеры снимок полностью окрасился в черный цвет. Изобретатель пробовал работать с медной и известняковой пластинками, покрытыми тонким слоем битума. Наконец, после долгих лет попыток, в 1822 году, Жозефу удалось зафиксировать изображение накрытого стола, которое, к сожалению, до нас не дошло.

Самая старая фотография, дошедшая до современников и датированная 1826 годом, «Вид из окна в Ле Гра» также принадлежит Жозефу Ньепсу. Эксперименты получения гелиогравюр в цвете успехом не увенчались.

wikipedia.org / Joseph Nicéphore Niépce / Общественное достояние

Цветная фотография была публично продемонстрировала лишь несколько десятилетий спустя. Британский физик Джеймс Максвелл, решив доказать свою трехкомпонентную теорию цветов, 17 мая 1861 года в лондонском колледже прочитал лекцию «О теории основных цветов» и показал изображение.

Чтобы доказать правдивость трехкомпонентной теории Максвелл обратился к фотографу Томасу Саттону, предложив ему сделать первую цветную фотографию. Пораженный Томас сначала отказался, но долгие уговоры одержимого ученого заставили его согласиться. В качестве реквизита съемки был выбран бант, повязанный из трехцветной ленты, который поместили на фон из черного бархата. Работа происходила при ярком солнечном свете и проводилась через прозрачный плоский сосуд, который был наполнен раствором хлорида и меди, имевшим ярко-зеленый цвет. Еще один раствор сульфата меди, через который проводилось экспонирование второго негатива, был ярко-синего цвета. Третий негатив ярко-красного цвета был получен из раствора тиоцианата железа. Все три негатива были напечатаны на стекле.

wikipedia.org / Общественное достояние

Выступая с докладом, Максвелл раскрыл суть своего метода, который заключался в том, что на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр-сосуд. Затем все изображения накладывались друг на друга, от чего получалась единая фотография.

Максвелл был уверен, что основными цветами, с помощью которых можно получить другие разные оттенки, были синий, красный и зеленый. С течением времени современные ученые пришли к выводу, что красные цвета отражали ультрафиолетовые лучи, которые регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр пропускал синие лучи.

160 лет назад физик немного ошибся в своей теории, но попытка ее доказать привела настоящей революции — у человечества появилась фотография в цвете.