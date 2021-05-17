Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики

Лима, 17 мая. Кандидат в президенты Перу от социалистов Педро Кастильо объявил, что в случае победы он повысит налоги и лицензионные платежи на добычу полезных ископаемых, а также пересмотрит налоговые контракты крупных компаний. Об этом сообщается в предвыборной программе Кастильо.

Сельский учитель и профсоюзный лидер Педро Кастильо опубликовал программный документ, где описываются его планы на первые 100 дней президентского срока. В документе говорится, что Кастильо намерен усилить роль государства путем «смешанной экономики» и активно регулировать деятельность монополий и олигополий в Перу.

По словам политика, он будет использовать доходы государства для существенного увеличения инвестиции в образование и здравоохранение.

«Для этого нужно национализировать наши богатства и сделать так, чтобы они приносили выгоду перуанскому народу», — заявил Кастильо.

Он предупредил две недели назад, что в случае своего избрания на пост президента Перу он пересмотрит контракты с иностранными горнодобывающими компаниями, которых он обвинил в «воровстве богатств страны». Таким образом он хочет удостовериться в том, что 70% доходов этих компаний оставались в Перу.

51-летний левый кандидат в президенты, имеющий широкую поддержку среди менее богатого населения, также намерен переписать Конституцию, чтобы ослабить позиции бизнес-элит и обеспечить доминирующую роль государства в экономике.

Второй кандидат на пост президента консерватор и сторонница свободного рынка Кейко Фухимори также обещала обеспечить более равное распределение природных богатств Перу.

Кастильо оправдал планы по повышению налогов, заявив, что стоимость производства меди в Перу является самой низкой в мире, в то время, как страна является вторым по величине производителя этого металла, цены на который достигли рекордно высоких значений.

Кроме того, Кастильо намерен привлечь к ответственности компании, уклоняющиеся от налогов и имеющие долги перед государством, а также ввести контроль на импорт одежды, обуви и сельскохозяйственных продуктов, чтобы поддержать национальную промышленность.

Кастильо до недавнего времени имел большой отрыв в опросах общественного мнения. Однако исследование, проведенное 13 мая, показало сокращение его поддержки среди избирателей: согласно ему, поддержать Кастильо на выборах готовы 42% перуанцев, в то время, как отдать голос за Кейко Фухимори собираются 40% опрошенных.