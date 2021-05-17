Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости
17 мая 16:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики

Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
PrScr Twitter  /  @InformaTVX

Лима, 17 мая. Кандидат в президенты Перу от социалистов Педро Кастильо объявил, что в случае победы он повысит налоги и лицензионные платежи на добычу полезных ископаемых, а также пересмотрит налоговые контракты крупных компаний. Об этом сообщается в предвыборной программе Кастильо.

Сельский учитель и профсоюзный лидер Педро Кастильо опубликовал программный документ, где описываются его планы на первые 100 дней президентского срока. В документе говорится, что Кастильо намерен усилить роль государства путем «смешанной экономики» и активно регулировать деятельность монополий и олигополий в Перу.

По словам политика, он будет использовать доходы государства для существенного увеличения инвестиции в образование и здравоохранение.

«Для этого нужно национализировать наши богатства и сделать так, чтобы они приносили выгоду перуанскому народу», — заявил Кастильо.

Он предупредил две недели назад, что в случае своего избрания на пост президента Перу он пересмотрит контракты с иностранными горнодобывающими компаниями, которых он обвинил в «воровстве богатств страны». Таким образом он хочет удостовериться в том, что 70% доходов этих компаний оставались в Перу.

51-летний левый кандидат в президенты, имеющий широкую поддержку среди менее богатого населения, также намерен переписать Конституцию, чтобы ослабить позиции бизнес-элит и обеспечить доминирующую роль государства в экономике.

Второй кандидат на пост президента консерватор и сторонница свободного рынка Кейко Фухимори также обещала обеспечить более равное распределение природных богатств Перу.

Кастильо оправдал планы по повышению налогов, заявив, что стоимость производства меди в Перу является самой низкой в мире, в то время, как страна является вторым по величине производителя этого металла, цены на который достигли рекордно высоких значений.

Кроме того, Кастильо намерен привлечь к ответственности компании, уклоняющиеся от налогов и имеющие долги перед государством, а также ввести контроль на импорт одежды, обуви и сельскохозяйственных продуктов, чтобы поддержать национальную промышленность.

Кастильо до недавнего времени имел большой отрыв в опросах общественного мнения. Однако исследование, проведенное 13 мая, показало сокращение его поддержки среди избирателей: согласно ему, поддержать Кастильо на выборах готовы 42% перуанцев, в то время, как отдать голос за Кейко Фухимори собираются 40% опрошенных.

выборы перу социология предвыборная гонка
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 35627 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 33357 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 26242 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 20209 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 15172 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Весь мир / Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
Рейтинг@Mail.ru