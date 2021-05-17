Новак рассказал, почему уверен в успешном завершении строительства «СП-2»

Москва, 17 мая. Успех «Северного потока — 2» будет обусловлен тем, что европейские страны заинтересованы в нем так же, как Россия, считает вице-премьер Александр Новак.

Крупнейшие компании Европы принимают участие в постройке газопровода. Им тоже выгодно доведение проекта до конца, заявил Новак в интервью MK.RU.

«Газопровод «Северный поток — 2» не только российский проект, в нем участвуют крупнейшие европейские компании, которые заинтересованы в доведении его до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что он будет реализован», — отметил он.

По мнению вице-премьера, только из-за своей политики протекционизма Соединенные Штаты противятся постройке газопровода, часто применяя нерыночные методы конкурентной борьбы.

Различные политические силы внутри Германии ранее выступили в поддержку «СП-2». Посол России в Берлине Сергей Нечаев предположил, что работы могут завершиться до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Важное значение с этой точки зрения будут иметь погодные условия, цитирует дипломата телеканал «Санкт-Петербург».