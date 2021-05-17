В Сети появились кадры десантирования спецназа ВДВ РФ в кислородном оборудовании

Москва, 17 мая. Российские военнослужащие подразделений спецназначения в рамках учений совершили десантирование с высоты шести километров с использованием кислородного оборудования.

В тренировке приняли участие подразделения спецназначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск Рязани. Военнослужащие выполнили десантирование с самолета Ил-76МД, скорость которого составила 360 километров в час.

В ходе тренировки использовались комплекты для высотного десантирования «Юнкер-О» с парашютной системой «Стайер» и комплектом кислородного оборудования «Окси Высота».

Десантники находились в свободном падении более 1,5 минут, еще порядка пяти минут снижались на открытом куполе парашютной системы.

Ранее спасательная парашютно-десантная группа Ленинградского объединения ВВС и ПВО провела тренировку на точность приземления. Спасатели отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца с борта вертолета Ми-8, а также приземление на площадку ограниченных размеров.