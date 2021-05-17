Телеведущий Борис Корчевников объяснил, за что благодарен бывшей возлюбленной

Москва, 17 мая. Ведущий шоу «Судьба человека» Борис Корчевников рассказал о своей бывшей возлюбленной, актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой он расстался несколько лет назад.

Роман журналиста с артисткой продлился восемь лет, однако так и не привел к свадьбе. При этом Корчевников уверен, что отношения со Свердловой сделали его лучше, за что он до сих пор благодарен экс-возлюбленной.

«Я встретил ее в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много», — поделился телеведущий.

По словам журналиста, именно бывшая невеста помогла ему укорениться в вере. Корчевников считает это самым большим счастьем, которое один человек может подарить другому, пишет Tele.ru.

Ведущий «Судьбы человека», который в свои 38 лет ни разу не был женат, по-прежнему мечтает о семье и детях, однако пока не встретил нужную девушку. Кроме того, Корчевников очень много работает, из-за чего на личную жизнь у него почти не остается времени.

Поклонники телеведущего заподозрили, что у него на самом деле есть тайная семья. На такие мысли фанатов навел снимок Корчевникова с младенцем.