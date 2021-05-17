Лавров сообщил о намерении России провести встречу военных экспертов по Арктике

Москва, 17 мая. Россия действует в Арктическом регионе абсолютно законно и легитимно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что в данный момент Москва лишь стремится обеспечить безопасность своей территории в Арктике.

«Вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например», — указал Лавров.

Он также добавил, что Россия намерена предложить провести встречу военных экспертов стран Арктического совета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства страны в Арктическом совете в период с 2021 года по 2023 год.