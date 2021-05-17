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17 мая 16:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Фанаты Пугачевой обсуждают помолодевший вид 72-летней певицы

Шоу-бизнес
Фанаты Пугачевой обсуждают помолодевший вид 72-летней певицы
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 мая. Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой в апреле исполнилось 72 года, однако, как подмечают преданные поклонники, время будто не властно над артисткой.

Юморист Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым трогательным семейным роликом. Оказалось, что сын звездной пары Гарри немного приболел, поэтому пропустил занятия в школе и остался дома. Время мальчик даром не терял подготовил сюрприз для именитой мамы — выпечку собственного приготовления.

В кадре Гарри отвел Пугачеву на кухню, где артистку ждали булочки с корицей, морковью и яблоками. Певица не смогла удержаться и полакомилась одним пирожком. Она с восторгом отметила, что у сына настоящий кулинарный талант, и принялась выпытывать рецепт сдобы.

Поклонников растрогала такая семейная идиллия. В комментариях под видео похвалили Гарри, который устроил звездной маме вкусный сюрприз. Однако внимание большинства подписчиков было приковано к самой Алле Пугачевой. Они обратили внимание, что после рождения детей артистка с каждым годом только молодеет.

«Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!!»;

«Алла Борисовна потрясающе выглядит!»;

«Алла с детьми прям сама помолодела. Вот говорят же, что дети молодят — и это правда!» — пишут в комментариях поклонники.

Недавно Максим Галкин рассказал о влиянии Пугачевой на свою сценическую карьеру. По его словам, супруга давно стала для него главным советчиком, помощником и критиком.

галкин пугачева певица внешность
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