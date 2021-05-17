Фанаты Пугачевой обсуждают помолодевший вид 72-летней певицы

Москва, 17 мая. Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой в апреле исполнилось 72 года, однако, как подмечают преданные поклонники, время будто не властно над артисткой.

Юморист Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым трогательным семейным роликом. Оказалось, что сын звездной пары Гарри немного приболел, поэтому пропустил занятия в школе и остался дома. Время мальчик даром не терял подготовил сюрприз для именитой мамы — выпечку собственного приготовления.

В кадре Гарри отвел Пугачеву на кухню, где артистку ждали булочки с корицей, морковью и яблоками. Певица не смогла удержаться и полакомилась одним пирожком. Она с восторгом отметила, что у сына настоящий кулинарный талант, и принялась выпытывать рецепт сдобы.

Поклонников растрогала такая семейная идиллия. В комментариях под видео похвалили Гарри, который устроил звездной маме вкусный сюрприз. Однако внимание большинства подписчиков было приковано к самой Алле Пугачевой. Они обратили внимание, что после рождения детей артистка с каждым годом только молодеет.

«Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!!»; «Алла Борисовна потрясающе выглядит!»; «Алла с детьми прям сама помолодела. Вот говорят же, что дети молодят — и это правда!» — пишут в комментариях поклонники.

Недавно Максим Галкин рассказал о влиянии Пугачевой на свою сценическую карьеру. По его словам, супруга давно стала для него главным советчиком, помощником и критиком.