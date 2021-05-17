Генерал Липовой рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН

Москва, 17 мая. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) не приведет к конфликту с США, однако «пакости» от американцев стоит ожидать, считает генерал-майор Сергей Липовой.

Законопроект о денонсации ДОН будет рассмотрен членами комитета Госдумы РФ по международным делам во вторник, 18 мая. Подобную информацию озвучил глава думского комитета Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев LIVE». Ранее из договора в одностороннем порядке вышли США. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей рассказал о причинах подобного решения Москвы.

Россия решила покинуть ДОН из-за эскалации напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, уточнил эксперт. По его словам, власти США показали, что им плевать на международные законы, выйдя из договора в одностороннем порядке. Ввиду этого руководство РФ намерено денонсировать соглашение, подчеркнул Липовой.

«Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что «им закон не писан», а соблюдать договор в одностороннем порядке в таких условиях Россия не намерена. И это нормально. В отличие от США, мы ни с кем не конфликтуем и никому ничего не доказываем, просто в соответствии с меняющейся внешнеполитической ситуацией обеспечиваем свою безопасность», — констатировал генерал-майор.

Генерал-майор рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН. Он отмел риски конфликта с Соединенными Штатами, ввиду чего денонсация Договора по открытому небу со стороны России не приведет к новому витку конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его словам, США не готовы к прямому столкновению с РФ, однако стоит ожидать от американцев новых мелких провокаций и информационных выпадов в сторону России.

«(США, — Прим. ред.) будут устраивать, как обычно, мелкие пакости в виде провокаций и информационных нападок. Для оскорбительных заявлений в адрес России Соединенным Штатам даже не особо нужен повод. Поэтому да, нападки будут. Но обращать на них особого внимания не стоит», — резюмировал эксперт.

Ранее западные эксперты назвали выход из Договора по открытому небу большой ошибкой Соединенных Штатов.