Генерал Липовой рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН

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17 мая 16:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Генерал Липовой рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН

Армия
Генерал Липовой рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 17 мая. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) не приведет к конфликту с США, однако «пакости» от американцев стоит ожидать, считает генерал-майор Сергей Липовой.

Законопроект о денонсации ДОН будет рассмотрен членами комитета Госдумы РФ по международным делам во вторник, 18 мая. Подобную информацию озвучил глава думского комитета Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев LIVE». Ранее из договора в одностороннем порядке вышли США. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей рассказал о причинах подобного решения Москвы.

Россия решила покинуть ДОН из-за эскалации напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, уточнил эксперт. По его словам, власти США показали, что им плевать на международные законы, выйдя из договора в одностороннем порядке. Ввиду этого руководство РФ намерено денонсировать соглашение, подчеркнул Липовой.

«Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что «им закон не писан», а соблюдать договор в одностороннем порядке в таких условиях Россия не намерена. И это нормально. В отличие от США, мы ни с кем не конфликтуем и никому ничего не доказываем, просто в соответствии с меняющейся внешнеполитической ситуацией обеспечиваем свою безопасность», — констатировал генерал-майор.

Генерал-майор рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН. Он отмел риски конфликта с Соединенными Штатами, ввиду чего денонсация Договора по открытому небу со стороны России не приведет к новому витку конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его словам, США не готовы к прямому столкновению с РФ, однако стоит ожидать от американцев новых мелких провокаций и информационных выпадов в сторону России.

«(США, — Прим. ред.) будут устраивать, как обычно, мелкие пакости в виде провокаций и информационных нападок. Для оскорбительных заявлений в адрес России Соединенным Штатам даже не особо нужен повод. Поэтому да, нападки будут. Но обращать на них особого внимания не стоит», — резюмировал эксперт.

Ранее западные эксперты назвали выход из Договора по открытому небу большой ошибкой Соединенных Штатов.

россия сша договор по открытому небу дон липовой
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Все новости / Армия / Генерал Липовой рассказал, чего ждать России от США после выхода из ДОН
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