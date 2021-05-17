Галявиев смог сдать практику по стрельбе только со второго раза

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17 мая 16:24
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новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
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Галявиев смог сдать практику по стрельбе только со второго раза

  /   Обновлено: 17 мая 2021 15:26
Происшествия
Галявиев смог сдать практику по стрельбе только со второго раза
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Казань, 17 мая. Ильназ Галявиев, который устроил массовое убийство в казанской гимназии, сдал практику по стрельбе для получения лицензии лишь со второго раза.

Ильназ Галявиев пришел в казанский учебный центр 11 февраля. Он заплатил 6 тысяч рублей, чтобы научиться стрелять. Инструкторы сразу обратили внимание на молодого человека, который не задавал лишних вопросов и был тихим.

Юноша сразу сдал теорию, но со стрельбой возникли проблемы, и ему пришлось два раза пересдавать экзамен. Ильназ грубо нарушил требования безопасности и при разряжении пистолета повернул дуло в свою сторону. Ученик прошел дополнительное занятие с инструктором, и спустя несколько дней получил сертификат об окончании учебного центра.

Ильназ Галявиев окончил гимназию №175 четыре года назад, именно на нее он совершил нападение. После выпуска юноша поступил в Университет управления ТИСБИ, где учился на программиста. Однако в апреле текущего года его отчислили, сообщал ФАН. Незадолго до преступления Галявиев завел Telegram-канал, где назвал себя «богом» и сообщил о своих будущих намерениях.

стрелок ученик Галявиев
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Все новости / Происшествия / Галявиев смог сдать практику по стрельбе только со второго раза
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