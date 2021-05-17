Галявиев смог сдать практику по стрельбе только со второго раза

Казань, 17 мая. Ильназ Галявиев, который устроил массовое убийство в казанской гимназии, сдал практику по стрельбе для получения лицензии лишь со второго раза.

Ильназ Галявиев пришел в казанский учебный центр 11 февраля. Он заплатил 6 тысяч рублей, чтобы научиться стрелять. Инструкторы сразу обратили внимание на молодого человека, который не задавал лишних вопросов и был тихим.

Юноша сразу сдал теорию, но со стрельбой возникли проблемы, и ему пришлось два раза пересдавать экзамен. Ильназ грубо нарушил требования безопасности и при разряжении пистолета повернул дуло в свою сторону. Ученик прошел дополнительное занятие с инструктором, и спустя несколько дней получил сертификат об окончании учебного центра.

Ильназ Галявиев окончил гимназию №175 четыре года назад, именно на нее он совершил нападение. После выпуска юноша поступил в Университет управления ТИСБИ, где учился на программиста. Однако в апреле текущего года его отчислили, сообщал ФАН. Незадолго до преступления Галявиев завел Telegram-канал, где назвал себя «богом» и сообщил о своих будущих намерениях.