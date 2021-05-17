Фигуристку Худайбердиеву травили в школе из-за нерусской фамилии

Москва, 17 мая. Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева пожаловалась на оскорбления, с которыми она столкнулась из-за нерусской фамилии.

Отец 18-летней спортсменки, выступающей в танцах на льду, родом из Узбекистана. Происхождение Худайбердиевой спровоцировало травлю против нее в школе. Чаще всего обидные слова звучали за спиной девушки.

Худайбердиева призналась в эфире канала «Матч ТВ», что такое предвзятое отношение и буллинг подтолкнули ее к внимательному изучению русского языка. Фигуристка до сих пор переживает, если допускает ошибку в письменной речи.

Елизавета Худайбердиева завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате России и «серебро» на мировом соревновании юниоров в 2019 году. А в 2020 году спортсменка одержала победу в первом этапе взрослого Кубка России.

Одна из российских фигуристок может попасть в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет журнала Forbes. На это место претендует Анна Щербакова.