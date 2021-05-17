Лавров назвал главное условие для урегулирования палестино-израильского конфликта

Москва, 17 мая. Мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной зависит от доброй воли и договороспособности обеих сторон, заявил Сергей Лавров.

Руководитель МИД РФ считает это главным условием выхода из острой фазы нынешнего ближневосточного кризиса.

«Мы осуждаем удары, которые наносятся из сектора Газа по жилым кварталам. И конечно, совершенно недопустимы удары по гражданским объектам на территории палестинцев», — отметил Лавров в ходе брифинга для СМИ.

Российский министр иностранных дел призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня всех участников ближневосточного кровопролития.

Ранее Лавров объяснил, что власти США должны на деле доказать свое стремление к нормализации отношений с Россией.