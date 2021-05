Власти Калифорнии эвакуировали более тысячи человек из-за лесного пожара

Лос-Анджелес, 17 мая. Массивный лесной пожар вынудил власти Калифорнии эвакуировать жителей более 500 домов в западной части Лос-Анджелеса. Об этом сообщает пожарное управление города.

Согласно предоставленной информации, пожар, начавшийся в субботу, к утру воскресенья бушевал на площади более 500 гектаров и продолжает распространяться.

В воскресенье вечером начальник оперативного отдела пожарной охраны Альберт Уорд заявил, что пожарным удалось сдержать распространение огня в западном направлении.

Пожарные продолжают вести работы, направленные на локализацию очага возгорания. К тушению огня привлечена авиация.

Из зоны стихийного бедствия были эвакуированы более 1000 человек. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

