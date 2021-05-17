«Нечем удержать специалистов»: депутат Журавлев выслушал жалобы новгородцев

Великий Новгород, 17 мая. Главная проблема региона, по мнению новгородских активистов, — истощение людских ресурсов. Только по официальным данным Федеральной службы государственной статистики в Новгородской области, за последний год население уменьшилось на две тысячи человек.

«Должны быть условия, чтобы удержать специалистов, тем более молодежь. Я много раз говорил и повторю: чтобы люди почувствовали положительные перемены, начинать надо с социальной сферы», — сказал Алексей Журавлев.

Общественники обратили внимание депутата на проблему, характерную для многих регионов страны: отсутствует внимание местной власти к многодетным семьям, а информирование о мерах соцподдержки населения выстроено очень слабо. Представители центра, помогающего многодетным семьям, отметили, что их НКО существует только благодаря спонсорам:

«Такое ощущение, что государство в нас не заинтересовано».

Федеральное агентство новостей /

На встрече активисты отметили, что существуют трудности и в ведении поисковой деятельности. Во время войны на новгородской земле были кровопролитные сражения, погибло много защитников Родины, останки которых находят до сих пор. Однако единой базы нет, и отыскать погибшего родственника очень сложно. Часто создаются бюрократические преграды: так, уже год по этой причине не могут захоронить прах солдата из Воронежской области. Алексей Журавлев обещал разобраться в ситуации.

Федеральное агентство новостей /

Лидер «Родины» вместе со своими соратникам из актива партии, боевыми офицерами посетил Новгородский кремль и возложил там цветы к мемориалу «Вечный огонь славы». Отдал честь бойцам у памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…» в сквере имени Героя Советского Союза Константина Ивановича Ракутина. В конце встречи лидер партии вручил благодарственные письма представителям ветеранской организации.