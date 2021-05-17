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16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

В Туле незаконно огородили заборами земли около городского парка

Общество
В Туле незаконно огородили заборами земли около городского парка
Федеральное агентство новостей

Тула, 17 мая. Случаи незаконного занятия земельных участков выявлены около Белоусовского парка города. Территория, которая документально предназначалась для пользования неограниченным кругом лиц, оказалась огорожена заборами и хозяйственными постройками. Специалисты насчитали целых семь фактов административных правонарушений, связанных с самовольным занятием земель. Огородив собственными заборами общественное пространство, прилегающее к используемым ими земельным участкам, частные домовладельцы противоправно получили территорию общей площадью свыше 500 квадратных метров.

«Соответствующие материалы муниципального земельного контроля направлены в Управление Росреестра по Тульской области для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. Кроме того, будет сформирован необходимый пакет документов для предъявления исков в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков», – сообщает Министерство имущественных и земельных отношений региона.

Все нарушения выявлены на улице Тульского Рабочего Полка, непосредственно граничащей с Белоусовским парком, излюбленным местом отдыха горожан.

россия тульская область парк правонарушение занятие земель
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