В Туле незаконно огородили заборами земли около городского парка

Тула, 17 мая. Случаи незаконного занятия земельных участков выявлены около Белоусовского парка города. Территория, которая документально предназначалась для пользования неограниченным кругом лиц, оказалась огорожена заборами и хозяйственными постройками. Специалисты насчитали целых семь фактов административных правонарушений, связанных с самовольным занятием земель. Огородив собственными заборами общественное пространство, прилегающее к используемым ими земельным участкам, частные домовладельцы противоправно получили территорию общей площадью свыше 500 квадратных метров.

«Соответствующие материалы муниципального земельного контроля направлены в Управление Росреестра по Тульской области для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. Кроме того, будет сформирован необходимый пакет документов для предъявления исков в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков», – сообщает Министерство имущественных и земельных отношений региона.

Все нарушения выявлены на улице Тульского Рабочего Полка, непосредственно граничащей с Белоусовским парком, излюбленным местом отдыха горожан.