Олег Сердобольский поделился воспоминаниями о композиторе Андрее Петрове

Санкт-Петербург, 17 мая. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» журналист, почетный сотрудник ТАСС Олег Сердобольский признался, что знакомство и общение с композитором Андреем Петровым многому его научило.

«Меня очень многому научило общение с Андреем Павловичем Петровым. Так случилось, что его председательство в Совете композиторов, продолжавшееся 40 лет, совпало с началом моей репортерской жизни. И мы как-то так сблизились и хорошо поняли друг друга. Был такой момент, когда он меня пригласил в Голландию на премьеру своей оперы «Петр Первый», — рассказал журналист.

Сердобольский отметил, что это было очень счастливое путешествие и ему тогда удалось поговорить с Андреем Павловичем так, как журналисты не говорят со своими героями.

«Он забылся и был очень трогательным в этих воспоминаниях. Эти воспоминания вошли в мою книгу «Ваш Андрей Петров». Наталья Ефимовна, жена Андрея Павловича, недавно позвонила мне и сказала: «Олег, я тут недавно перечитала ваше интервью с Андрюшей и была поражена, какой он там откровенный». Есть совершенно разные уровни общения, каждая встреча что-то добавляет в твоем журналистском опыте. Ты понимаешь, что актеры очень капризные, музыканты непредсказуемые, а режиссеры, которые много говорят, хуже снимают фильмы», — добавил спикер.

Ранее ветеран журналистики Олег Сердобольский рассказал, что встреча со шведской писательницей Астрид Линдгрен — это настоящее чудо.