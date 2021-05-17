Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием

В интервью ФАН художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, как завершилось разбирательство по поводу аварии в Валдае.

Напомним, в августе прошлого года в городе Валдае произошло ДТП с участием Ширвиндта. По данным правоохранителей, актер на своем авто Mitsubishi совершил столкновение с Renault Sandero. Во второй машине пострадала пассажирка. С травмами конечностей ее отвезли в больницу.

В беседе с корреспондентом ФАН Александр Ширвиндт подтвердил, что пострадавшая действительно не имеет претензий к нему, ситуация разрешилась мирно. Более того, добавил худрук Театра сатиры, сумму выплат женщина определила сама.

«Претензий у нее ко мне нет, она написала бумагу, я возместил ей ущерб, мы по-мирному разошлись. Сумму она определила сама, ее все устроило, суд лишь подтвердил», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Ширвиндт осведомлен о физическом состоянии пострадавшей. Он заявил, что со здоровьем у женщины сейчас все в порядке.

«Да, со здоровьем у нее все хорошо, плечо только разрабатывает, но это уже так, остаточное», — сказал он.

Недавно артист направил в суд заявление о прекращении разбирательства по причине примирения сторон.

«Все бумаги я отправил туда, чтобы дело закрыли, в Валдае будет суд дальше сам этим заниматься», — добавил Ширвиндт.

Ранее ФАН сообщал подробности ДТП с Ширвиндтом. В аварию он попал впервые за 70 лет.