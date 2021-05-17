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17 мая 16:23
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16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
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16:04
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16:03
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Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
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Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием

Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В интервью ФАН художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, как завершилось разбирательство по поводу аварии в Валдае.

Напомним, в августе прошлого года в городе Валдае произошло ДТП с участием Ширвиндта. По данным правоохранителей, актер на своем авто Mitsubishi совершил столкновение с Renault Sandero. Во второй машине пострадала пассажирка. С травмами конечностей ее отвезли в больницу.

В беседе с корреспондентом ФАН Александр Ширвиндт подтвердил, что пострадавшая действительно не имеет претензий к нему, ситуация разрешилась мирно. Более того, добавил худрук Театра сатиры, сумму выплат женщина определила сама.

«Претензий у нее ко мне нет, она написала бумагу, я возместил ей ущерб, мы по-мирному разошлись. Сумму она определила сама, ее все устроило, суд лишь подтвердил», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Ширвиндт осведомлен о физическом состоянии пострадавшей. Он заявил, что со здоровьем у женщины сейчас все в порядке.

«Да, со здоровьем у нее все хорошо, плечо только разрабатывает, но это уже так, остаточное», — сказал он.

Недавно артист направил в суд заявление о прекращении разбирательства по причине примирения сторон.

«Все бумаги я отправил туда, чтобы дело закрыли, в Валдае будет суд дальше сам этим заниматься», — добавил Ширвиндт.

Ранее ФАН сообщал подробности ДТП с Ширвиндтом. В аварию он попал впервые за 70 лет.

дтп ширвиндт валдай
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