Методы давления, которыми успешно пользуются США в отношении Польши или стран Прибалтики, в Германии не дают ожидаемых для Вашингтона результатов, чем явно разочаровывают Белый дом. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам политика, решение федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии о начале строительства в ближайшее время участка газопровода «Северный поток — 2» в германских водах является позитивным сигналом и свидетельством последовательности Берлина в отстаивании национальных интересов в сфере энергетической безопасности.

«Руководство Германии демонстрирует ответственный подход к вопросам защиты интересов и прав своих граждан на получение качественного, недорогого российского энергоресурса от надежного поставщика, — подчеркнул Железняк. — Власти ФРГ прагматичны в своей политике и явно не рассчитывают на участие США в вопросах обеспечения национальной безопасности, к которым, безусловно, относятся вопросы энергетики».

Парламентарий отметил, что несмотря на постоянное давление Вашингтона, Берлин сохраняет сдержанность и продолжает настаивать на исключительно экономическом характере проекта «СП-2».

«Очевидно, что и в Германии понимают главную цель атлантических партнеров — навязать всей Европе свой дорогой сжиженный газ, — заявил собеседник агентства. — Методы в Вашингтоне не скрывают: путем недобросовестной конкуренции уничтожить всех, кто мешает удерживать гегемонию США, в том числе на европейском рынке энергоресурсов. Экономическое сотрудничество России с Европой, особенно в области энергобезопасности, не дает американским властям и магнатам покоя, толкая регулярно выдумывать новые абсурдные поводы для создания препятствий в реализации российско-европейского газового проекта».

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Депутат убежден, что власти США разочарованы, так как их традиционные методы давления не дают ожидаемых результатов в случае с Германией.

«Северный поток — 2» будет достроен и пущен в эксплуатацию, несмотря на шантаж, санкции и давление из Вашингтона, а также подпевающих ему европейских марионеточных политиков, — выразил уверенность парламентарий. — Теперь от степени суверенитета стран Европы зависит, в какие сроки будет завершен и запущен проект».

Ранее Сергей Железняк заявил, что киевские власти постоянно пытаются размыть переговорный «нормандский формат» и избежать выполнения Минских соглашений.