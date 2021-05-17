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17 мая 16:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

Железняк о «Северном потоке — 2»: Власти ФРГ прагматичны и не поддаются на шантаж США

Политика
Железняк о «Северном потоке — 2»: Власти ФРГ прагматичны и не поддаются на шантаж США
Федеральное агентство новостей  / 

Методы давления, которыми успешно пользуются США в отношении Польши или стран Прибалтики, в Германии не дают ожидаемых для Вашингтона результатов, чем явно разочаровывают Белый дом. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам политика, решение федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии о начале строительства в ближайшее время участка газопровода «Северный поток — 2» в германских водах является позитивным сигналом и свидетельством последовательности Берлина в отстаивании национальных интересов в сфере энергетической безопасности.

«Руководство Германии демонстрирует ответственный подход к вопросам защиты интересов и прав своих граждан на получение качественного, недорогого российского энергоресурса от надежного поставщика, — подчеркнул Железняк. — Власти ФРГ прагматичны в своей политике и явно не рассчитывают на участие США в вопросах обеспечения национальной безопасности, к которым, безусловно, относятся вопросы энергетики».

Парламентарий отметил, что несмотря на постоянное давление Вашингтона, Берлин сохраняет сдержанность и продолжает настаивать на исключительно экономическом характере проекта «СП-2».

«Очевидно, что и в Германии понимают главную цель атлантических партнеров — навязать всей Европе свой дорогой сжиженный газ, — заявил собеседник агентства. — Методы в Вашингтоне не скрывают: путем недобросовестной конкуренции уничтожить всех, кто мешает удерживать гегемонию США, в том числе на европейском рынке энергоресурсов. Экономическое сотрудничество России с Европой, особенно в области энергобезопасности, не дает американским властям и магнатам покоя, толкая регулярно выдумывать новые абсурдные поводы для создания препятствий в реализации российско-европейского газового проекта».

Железняк о «Северном потоке — 2»: Власти ФРГ прагматичны и не поддаются на шантаж США
 / 

Депутат убежден, что власти США разочарованы, так как их традиционные методы давления не дают ожидаемых результатов в случае с Германией.

«Северный поток — 2» будет достроен и пущен в эксплуатацию, несмотря на шантаж, санкции и давление из Вашингтона, а также подпевающих ему европейских марионеточных политиков, — выразил уверенность парламентарий. — Теперь от степени суверенитета стран Европы зависит, в какие сроки будет завершен и запущен проект».

Ранее Сергей Железняк заявил, что киевские власти постоянно пытаются размыть переговорный «нормандский формат» и избежать выполнения Минских соглашений.

сергей железняк германия газ северный поток - 2
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Все новости / Политика / Железняк о «Северном потоке — 2»: Власти ФРГ прагматичны и не поддаются на шантаж США
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