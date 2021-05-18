Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР

Режиссер и продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров положительно оценил создание первого отечественного фильма о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Российский боевик «Турист» режиссера Андрея Батова о российских инструкторах в ЦАР впервые показали на большом экране. Премьера состоялась в Банги, столице ЦАР — стране, где разворачиваются события фильма.

По словам Шахназарова, он с интересом посмотрит этот фильм, поскольку проблематика картины актуальна, а жанр боевика востребован зрителем.

«Сама по себе тематика интересная, — отметил Шахназаров в комментарии ФАН. — Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире. Мы знаем, что наши специалисты работают в разных странах, в том числе в африканских».

Поскольку работа в таких непростых условиях часто сопряжена с риском, выбор жанра для фильма вполне оправдан, отметил собеседник ФАН.

«Это интересно. И хорошо, что такие фильмы появляются, — это правильно. Кроме того, дело происходит в Африке, то есть присутствует элемент экзотики, и зрителям это тоже будет интересно. А жанр экшена, боевика всегда привлекает. Так что я с интересом посмотрю этот фильм», — подчеркнул Карен Шахназаров.

Федеральное агентство новостей /

Создатели фильма «Турист» рассказали, что это фактически первый художественный фильм о ЦАР. Картина почти целиком снята в Центральноафриканской Республике и выходит в прокат в том числе на местном языке — санго. События фильма разворачиваются в конце 2020 года, когда в стране проходили парламентские и президентские выборы, которые пытались сорвать бандиты и наемники, засланные из-за рубежа.

Премьера фильма состоялась на центральном стадионе Банги. Помимо съемочной группы картину представили президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.