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18 мая 09:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
Медведи из сахалинского зоопарка прошли вакцинацию
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Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР

Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Режиссер и продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров положительно оценил создание первого отечественного фильма о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Российский боевик «Турист» режиссера Андрея Батова о российских инструкторах в ЦАР впервые показали на большом экране. Премьера состоялась в Банги, столице ЦАР — стране, где разворачиваются события фильма.

По словам Шахназарова, он с интересом посмотрит этот фильм, поскольку проблематика картины актуальна, а жанр боевика востребован зрителем.

«Сама по себе тематика интересная, — отметил Шахназаров в комментарии ФАН. — Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире. Мы знаем, что наши специалисты работают в разных странах, в том числе в африканских».

Поскольку работа в таких непростых условиях часто сопряжена с риском, выбор жанра для фильма вполне оправдан, отметил собеседник ФАН.

«Это интересно. И хорошо, что такие фильмы появляются, — это правильно. Кроме того, дело происходит в Африке, то есть присутствует элемент экзотики, и зрителям это тоже будет интересно. А жанр экшена, боевика всегда привлекает. Так что я с интересом посмотрю этот фильм», — подчеркнул Карен Шахназаров.

Премьера фильма состоялась на центральном стадионе Банги
Федеральное агентство новостей  / 

Создатели фильма «Турист» рассказали, что это фактически первый художественный фильм о ЦАР. Картина почти целиком снята в Центральноафриканской Республике и выходит в прокат в том числе на местном языке — санго. События фильма разворачиваются в конце 2020 года, когда в стране проходили парламентские и президентские выборы, которые пытались сорвать бандиты и наемники, засланные из-за рубежа.

Премьера фильма состоялась на центральном стадионе Банги. Помимо съемочной группы картину представили президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

турист шахназаров цар
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