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17 мая 17:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике

Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
Федеральное агентство новостей  / 


Пресс-встреча, приуроченная ко дню рождения одного из самых известных российских журналистов Олега Сердобольского, состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Сердобольский свою карьеру в ТАСС начал 55 лет назад и с тех пор ни разу не менял место работы. За это время ему удалось сделать материалы с такими выдающимися личностями, как Дмитрий Шостакович, Иосиф Хейфиц, Аркадий Райкин, Георгий Товстоногов, Михаил Барышников, Астрид Линдгрен. Также он известен и своими книгами, которые писал как для взрослых, так и для детей. На стихи Олега Сердобольского композиторами Северной столицы написано не меньше 200 песен, большинство из которых — детские. В этот день обладателя многочисленных наград в области журналистики и литературы на пресс-встречу, организованную Медиагруппой «Патриот» и ФАН, пришли поздравить друзья и коллеги.

Журналистскую судьбу Сердобольского, по его воспоминаниям, предопределило забавное обстоятельство. В школе его любимым занятием был выпуск стенгазеты. Однажды из Анадыря в поселок, где жил герой встречи, приехал корреспондент «Советской Чукотки». Он решил познакомиться с талантливым школьником и предложил ему стать собкором газеты. Впоследствии редакция выдала характеристику и удостоверение журналиста, которое Сердобольский хранит до сих пор.

Журналистика, по признанию участника пресс-встречи, — один из самых стремительно развивающихся образов жизни в творчестве. Трудно предугадать, как она будет выглядеть через 10 лет. Чтобы стать настоящим журналистом, необходимо призвание, а чтобы остаться в этой профессии, важно одно — жить и развиваться вне редакции.

«У меня есть девиз — «Быть шире ТАСС». ТАСС — это строгость, четкий режим работы, невероятная дисциплина, а вокруг много всего происходит. Поэтому, чтобы долго жить в журналистике, надо расширять пространство, которое есть вне редакции. Мне, наверное, это удалось. <…> Надо с радостью вступать в каждый день этой профессии и искать людей, на которых можно действительно опираться обществу», — сказал Сердобольский.

Олег Сердобольский: Девиз — быть шире ТАСС, мне удалось
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как отметил его коллега писатель и журналист Юрий Светов, ТАСС всегда строго «сообщал» и «заявлял». Но хорошо, что в нем работали и работают такие люди, как Олег Сердобольский, которые говорят «человеческим голосом».

«Он начал рассказывать о ленинградцах, которые что-то из себя представляют. И все эти люди очень непростые. Он много раз делал интервью с композитором Андреем Петровым, — и потом родилась книга. Родилась книга о композиторе Андрее Петрове. Потом вышла, по сути, последняя книга с Жоресом Алферовым. Все это большое доверие», — убежден Светов.

По его словам, потом пришло время, когда беседа с Сердобольским стала для известных людей честью.

Олег Сердобольский стал последним русским журналистом, которому удалось взять интервью у писательницы Астрид Линдгрен. Автор культовых книг «Малыш и Карлсон» и «Пеппи Длинныйчулок» накануне встречи с журналистом сломала руку и отменила все встречи. И тут Сердобольский пошел на хитрость, сказав, что он привез ей подарок от Пушкина. Линдгрен так любила творчество Александра Сергеевича, что любопытство взяло верх — она согласилась повидаться с журналистом ТАСС. Подарком оказалось гусиное перо с профилем русского писателя. Журналист рассказал, что спустя полгода Астрид Линдгрен начала подводить память. Единственное, что она помнила до последних своих дней, — то, что русский журналист привез ей подарок от Пушкина, который стоит в стеклянном стакане в ее гостиной.

журналистика тасс сердобольский
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Все новости / Общество / Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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