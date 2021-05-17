Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике



Пресс-встреча, приуроченная ко дню рождения одного из самых известных российских журналистов Олега Сердобольского, состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Сердобольский свою карьеру в ТАСС начал 55 лет назад и с тех пор ни разу не менял место работы. За это время ему удалось сделать материалы с такими выдающимися личностями, как Дмитрий Шостакович, Иосиф Хейфиц, Аркадий Райкин, Георгий Товстоногов, Михаил Барышников, Астрид Линдгрен. Также он известен и своими книгами, которые писал как для взрослых, так и для детей. На стихи Олега Сердобольского композиторами Северной столицы написано не меньше 200 песен, большинство из которых — детские. В этот день обладателя многочисленных наград в области журналистики и литературы на пресс-встречу, организованную Медиагруппой «Патриот» и ФАН, пришли поздравить друзья и коллеги.

Журналистскую судьбу Сердобольского, по его воспоминаниям, предопределило забавное обстоятельство. В школе его любимым занятием был выпуск стенгазеты. Однажды из Анадыря в поселок, где жил герой встречи, приехал корреспондент «Советской Чукотки». Он решил познакомиться с талантливым школьником и предложил ему стать собкором газеты. Впоследствии редакция выдала характеристику и удостоверение журналиста, которое Сердобольский хранит до сих пор.

Журналистика, по признанию участника пресс-встречи, — один из самых стремительно развивающихся образов жизни в творчестве. Трудно предугадать, как она будет выглядеть через 10 лет. Чтобы стать настоящим журналистом, необходимо призвание, а чтобы остаться в этой профессии, важно одно — жить и развиваться вне редакции.

«У меня есть девиз — «Быть шире ТАСС». ТАСС — это строгость, четкий режим работы, невероятная дисциплина, а вокруг много всего происходит. Поэтому, чтобы долго жить в журналистике, надо расширять пространство, которое есть вне редакции. Мне, наверное, это удалось. <…> Надо с радостью вступать в каждый день этой профессии и искать людей, на которых можно действительно опираться обществу», — сказал Сердобольский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как отметил его коллега писатель и журналист Юрий Светов, ТАСС всегда строго «сообщал» и «заявлял». Но хорошо, что в нем работали и работают такие люди, как Олег Сердобольский, которые говорят «человеческим голосом».

«Он начал рассказывать о ленинградцах, которые что-то из себя представляют. И все эти люди очень непростые. Он много раз делал интервью с композитором Андреем Петровым, — и потом родилась книга. Родилась книга о композиторе Андрее Петрове. Потом вышла, по сути, последняя книга с Жоресом Алферовым. Все это большое доверие», — убежден Светов.

По его словам, потом пришло время, когда беседа с Сердобольским стала для известных людей честью.

Олег Сердобольский стал последним русским журналистом, которому удалось взять интервью у писательницы Астрид Линдгрен. Автор культовых книг «Малыш и Карлсон» и «Пеппи Длинныйчулок» накануне встречи с журналистом сломала руку и отменила все встречи. И тут Сердобольский пошел на хитрость, сказав, что он привез ей подарок от Пушкина. Линдгрен так любила творчество Александра Сергеевича, что любопытство взяло верх — она согласилась повидаться с журналистом ТАСС. Подарком оказалось гусиное перо с профилем русского писателя. Журналист рассказал, что спустя полгода Астрид Линдгрен начала подводить память. Единственное, что она помнила до последних своих дней, — то, что русский журналист привез ей подарок от Пушкина, который стоит в стеклянном стакане в ее гостиной.