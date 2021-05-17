Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО

Москва, 17 мая. Глава российского государства Владимир Путин поручил подписать межгосударственное соглашение РФ и Таджикистана о создании объединенной системы ПВО.

О создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ и Таджикистана стало известно в конце апреля 2021 года, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

Ранее сообщалось, что боевые возможности новейших российских комплексов ПВО поставили в тупик западных военных экспертов.