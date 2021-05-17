Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам

Киев, 17 мая. Украинские медики за сутки выявили коронавирус у более чем 2100 человек, сообщил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

По последним данным, на Украине зафиксировано 2136 новых случаев COVID-19. Среди новых пациентов фигурируют 104 ребенка и 47 медработников. За минувшие сутки на Украине скончались 109 больных с подтвержденным коронавирусом, а с начала пандемии — 48 184. Всего на территории страны зафиксировано 1 864 593 случая COVID-19.

Некоторые украинцы активно выступают против ношения масок и вакцинации от коронавируса. На выходных в Киеве прошла акция «Пандемия — это миф!». Ее посетили горожане, принесшие с собой плакаты с надписями «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность», «Остановите правовой, медицинский и тарифный геноцид!».