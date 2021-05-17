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17 мая 14:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:54
Политика
Путин продлил срок службы полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе
14:54
Общество
Российские филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»
14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
Все новости

Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам

Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Киев, 17 мая. Украинские медики за сутки выявили коронавирус у более чем 2100 человек, сообщил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

По последним данным, на Украине зафиксировано 2136 новых случаев COVID-19. Среди новых пациентов фигурируют 104 ребенка и 47 медработников. За минувшие сутки на Украине скончались 109 больных с подтвержденным коронавирусом, а с начала пандемии — 48 184. Всего на территории страны зафиксировано 1 864 593 случая COVID-19.

Некоторые украинцы активно выступают против ношения масок и вакцинации от коронавируса. На выходных в Киеве прошла акция «Пандемия — это миф!». Ее посетили горожане, принесшие с собой плакаты с надписями «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность», «Остановите правовой, медицинский и тарифный геноцид!».

украина пандемия коронавирус
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