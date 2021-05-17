Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи

Москва, 17 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Вечерний Ургант» признался, что его первая брачная ночь оказалась психологически травматичной из-за назойливых родственников.

Жириновский стал неожиданным гостем в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, которое еще на днях требовал закрыть. В беседе с ведущим политик вспомнил несколько эпизодов из своей юности, а потом неожиданно перешел на откровенные темы.

Лидер ЛДПР рассказал, что в 17 лет без памяти влюбился в девочку, которая была дочерью сотрудника КГБ. Жириновский неумело ухаживал за возлюбленной и один раз даже оказался с ней наедине. Он признался, девочка пригласила его в гости, когда родителей не было дома. Однако до интима дело не дошло. По словам Жириновского, он сильно испугался, что их могут застукать.

«Мы одни и я стал ее раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Я раздел и все, полежал рядом», — поделился политик.

Неудачей закончилась и первая брачная ночь лидера ЛДПР с женой Галиной Лебедевой. После торжества Жириновский надеялся уединиться с избранницей, однако планы нарушили назойливые родственники и гости, которые остановились в его доме. Молодожены отправились в ближайшую гостиницу, однако даже там их ждало разочарование — номер они не смогли снять из-за московской прописки.

«Когда я женился, еще одна травма. Первая брачная ночь. Она была девственницей. Номер же есть свободный, ну дайте на одну ночь — мы там переспим!» — сказал Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР раскритиковал предложение депутатов восстановить смертную казнь за стрельбу в школах. Инициатива появилась после трагедии в казанской гимназии. По словам политика, возвращение этой формы наказания «ничего не даст».