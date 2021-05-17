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17 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
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Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи

Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Вечерний Ургант» признался, что его первая брачная ночь оказалась психологически травматичной из-за назойливых родственников.

Жириновский стал неожиданным гостем в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, которое еще на днях требовал закрыть. В беседе с ведущим политик вспомнил несколько эпизодов из своей юности, а потом неожиданно перешел на откровенные темы.

Лидер ЛДПР рассказал, что в 17 лет без памяти влюбился в девочку, которая была дочерью сотрудника КГБ. Жириновский неумело ухаживал за возлюбленной и один раз даже оказался с ней наедине. Он признался, девочка пригласила его в гости, когда родителей не было дома. Однако до интима дело не дошло. По словам Жириновского, он сильно испугался, что их могут застукать.

«Мы одни и я стал ее раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Я раздел и все, полежал рядом», — поделился политик.

Неудачей закончилась и первая брачная ночь лидера ЛДПР с женой Галиной Лебедевой. После торжества Жириновский надеялся уединиться с избранницей, однако планы нарушили назойливые родственники и гости, которые остановились в его доме. Молодожены отправились в ближайшую гостиницу, однако даже там их ждало разочарование — номер они не смогли снять из-за московской прописки.

«Когда я женился, еще одна травма. Первая брачная ночь. Она была девственницей. Номер же есть свободный, ну дайте на одну ночь — мы там переспим!» — сказал Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР раскритиковал предложение депутатов восстановить смертную казнь за стрельбу в школах. Инициатива появилась после трагедии в казанской гимназии. По словам политика, возвращение этой формы наказания «ничего не даст».

Жириновский первый канал ургант вечерний ургант
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