Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах

Москва, 17 мая. Вдова знаменитого артиста Олега Табакова, актриса Марина Зудина резко высказалась о женщинах, которые публично делятся историями о домогательствах.

Актриса Елена Проклова спровоцировала настоящий скандал, рассказав в эфире шоу «Секрет на миллион», что в 15 лет пережила приставания известного артиста. Хотя звезда кино не назвала его имя, в Сети решили, что это мог быть Табаков, поскольку тогда он снимался в одном фильме с Прокловой.

Многие коллеги и поклонники осудили 67-летнюю актрису за это признание. В очередной раз скандальную тему обсудили на шоу «Звезды сошлись» канала НТВ. В эфире передачи показали и комментарий Зудиной, которая не поддержала публичные откровения о домогательствах.

«Бывают женщины в маразме. Мне кажется, что достойно нужно стареть. Надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня признаний в домогательствах вы не услышите», — подчеркнула вдова Табакова.

На передаче о домогательствах выступила и актриса Татьяна Васильева. Она тоже отказалась поддерживать Проклову и заявила, что в актерской среде почти все женщины проходят через подобное. Как утверждает Васильева, иначе актрисе почти невозможно сделать хорошую карьеру.