Москва, 17 мая. Россия готова к открытому диалогу даже со странами, которые проявляют недружелюбие к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недружественные к РФ государства порой ведут себя непредсказуемо, поэтому Москва делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности, отметил Песков. Тем не менее Россия готова к нормализации отношений и диалогу с недружественными соседями, заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков указал на ограниченность списка недружественных государств. По его словам, это свидетельствует о стремлении Москвы к переговорам.