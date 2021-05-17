Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине

Москва, 17 мая. Антироссийские действия Киева совершаются под воздействием на Украину твердой руки некоторых стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на территории украинского государства наблюдается своеобразный дефицит суверенитета. Его вопролняют те, кто направляет киевские власти в сторону «россиененавистничества», сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков подчеркнул, что многие решения Киева, принимаемые под воздействием твердой руки иностранных представителей, имеют антироссийский характер.