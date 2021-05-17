Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая

Москва, 17 мая. Российский финансовый регулятор представил курсы иностранных валют на вторник. Доллар 18 мая подешевеет на 14 копеек.

Стоимость доллара оценивается в 73,85 руб. В то же время евро демонстрирует противоположную динамику — валюта ЕС подорожает до 89,66 руб. Данные обнародованы на официальном сайте Центробанка РФ. Разнонаправленные векторы являются реакцией рынка на текущие торги фондовых бирж.

Пандемия COVID-19 сохраняет свое влияние на финансовые сектор. Инвесторы пребывают в состоянии неопределенности, что приводит к непрогнозируемым колебаниям валюты. Однако в дальнейшем коронавирусные тренды будут сняты. Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что в ближайшие годы доллар будет дешеветь.