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17 мая 14:54
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14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
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Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей

  /   Обновлено: 17 мая 2021 14:30
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
Агенство городских новостей Москва

Валдай, 17 мая. Пострадавшая в ДТП с худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом не имеет претензий к артисту. По данным источника, он выплатил женщине компенсацию.

Речь идет об аварии, которая произошла в городе Валдай в августе прошлого года. По данным правоохранителей, художественный руководитель на своем авто Mitsubishi совершил столкновение с Renault Sandero. Во второй машине пострадала пассажирка. С травмами конечностей ее отвезли в больницу.

Недавно артист заплатил пострадавшей 400 тысяч рублей. Он направил в суд заявление о прекращении разбирательства, указав на примирение сторон.

ФАН сообщал подробности ДТП с Ширвиндтом. В аварию он попал впервые за 70 лет.

авария ширвиндт компенсация
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Все новости / Происшествия / Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
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