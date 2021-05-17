Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей

Валдай, 17 мая. Пострадавшая в ДТП с худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом не имеет претензий к артисту. По данным источника, он выплатил женщине компенсацию.

Речь идет об аварии, которая произошла в городе Валдай в августе прошлого года. По данным правоохранителей, художественный руководитель на своем авто Mitsubishi совершил столкновение с Renault Sandero. Во второй машине пострадала пассажирка. С травмами конечностей ее отвезли в больницу.

Недавно артист заплатил пострадавшей 400 тысяч рублей. Он направил в суд заявление о прекращении разбирательства, указав на примирение сторон.

ФАН сообщал подробности ДТП с Ширвиндтом. В аварию он попал впервые за 70 лет.