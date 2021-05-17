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17 мая 14:53
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14:53
Общество
Сотрудник центра Гамалеи объяснил, кому будут делать прививки «Спутником Лайт»
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
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Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества

  /   Обновлено: 17 мая 2021 14:34
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
pixabay.com  /  Polinalovely

Москва, 17 мая. Русская православная церковь (РПЦ) ведет собственный перечень ресурсов, представляющих угрозу мошенничества среди верующих.

Список серверов 17 мая пополнили сайты, которые собирали пожертвования под именами Спиридона Тримифунтского, Сергия Радонежского и Николая Угодника. Такая мера направлена на защиту верующих от деятельности мошенников.

Злоумышленники находят все больше новых способов обманывать граждан. Россиян предупредили, что мошенники могут звонить под видом сотрудников правоохранительных органов.

мошенничество рпц верующие
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