Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества

Москва, 17 мая. Русская православная церковь (РПЦ) ведет собственный перечень ресурсов, представляющих угрозу мошенничества среди верующих.

Список серверов 17 мая пополнили сайты, которые собирали пожертвования под именами Спиридона Тримифунтского, Сергия Радонежского и Николая Угодника. Такая мера направлена на защиту верующих от деятельности мошенников.

Злоумышленники находят все больше новых способов обманывать граждан. Россиян предупредили, что мошенники могут звонить под видом сотрудников правоохранительных органов.