В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»

Кисловодск, 17 мая. Правоохранители установили личность молодого человека, который в соцсетях якобы пошутил о готовящейся стрельбе в местном колледже. Нарушителем оказался 17-летний горожанин.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, юмористу грозит уголовная ответственность. В деле уже начали разбираться оперативники.

Похожий случай произошел в Москве. Там полицейские обыскали квартиру ученика школы и нашли оружие. Сам же юноша заявил, что просто «пошутил», говоря об атаке на учебное учреждение, сообщал ФАН.