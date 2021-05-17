Мишустин утвердил Ксению Разуваеву на пост главы Росмолодежи

Москва, 17 мая. Ксения Разуваева назначена на должность главы Росмолодежи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

До этого Разуваева успешно работала руководителем департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам, а также активно участвовала в волонтерском движении. За ее плечами богатый опыт, который поможет ей в развитии вверенного ведомства. На посту главы Росмолодежи она сменила Александра Бугаева. Он вступил на должность первого заместителя министра просвещения.

Ранее премьер-министр России подтвердил утверждение законопроекта об антитеррористической защите учебных учреждений. Сейчас правительство работает над формированием эффективных мер по обеспечению безопасности школ, передает НСН.