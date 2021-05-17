Мишустин утвердил Ксению Разуваеву на пост главы Росмолодежи

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17 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Мишустин утвердил Ксению Разуваеву на пост главы Росмолодежи

  /   Обновлено: 17 мая 2021 14:24
Политика
Мишустин утвердил Ксению Разуваеву на пост главы Росмолодежи
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 мая. Ксения Разуваева назначена на должность главы Росмолодежи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

До этого Разуваева успешно работала руководителем департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам, а также активно участвовала в волонтерском движении. За ее плечами богатый опыт, который поможет ей в развитии вверенного ведомства. На посту главы Росмолодежи она сменила Александра Бугаева. Он вступил на должность первого заместителя министра просвещения.

Ранее премьер-министр России подтвердил утверждение законопроекта об антитеррористической защите учебных учреждений. Сейчас правительство работает над формированием эффективных мер по обеспечению безопасности школ, передает НСН.

росмолодежь мишустин ксения разуваева
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Все новости / Политика / Мишустин утвердил Ксению Разуваеву на пост главы Росмолодежи
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