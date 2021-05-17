В ДНР обвинили ВСУ в наращивании обстрелов населенных пунктов Донбасса

Донецк, 17 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нагнетают обстановку на востоке страны, усиливая интенсивность обстрелов городов и сел Донбасса.

Такое заявление сделала официальный представитель Донецкой Народной Республики в Трехсторонней контактной группе Наталья Никанорова, одновременно занимающая пост руководителя МИД ДНР.

«Заявления украинских властей о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с их поведением в реальности. <…> ВСУ продолжают наращивать обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики», — сообщила Никанорова.

По ее словам, в ходе обстрелов населенных пунктов ДНР военнослужащие ВСУ применяют артиллерию и минометы, запрещенные Минскими соглашениями, а также используют танки.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по ДНР и ЛНР более 200 боеприпасов в течение суток.