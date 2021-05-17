Израильский боевой корабль и БПЛА нанесли удары по субмарине ХАМАС

Газа, 17 мая. Подводная лодка, принадлежащая боевому крылу палестинского движения ХАМАС, подверглась ударам корабля ВМС Израиля и беспилотного летательного аппарата.

Инцидент произошел на побережье сектора Газа, который контролируется движением ХАМАС.

С 10 мая его бойцы ведут интенсивные ракетные обстрелы израильской территории, в ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит масштабные бомбардировки палестинского анклава. Общее число жертв конфликта превысило 200 человек, ряд мировых держав призывают враждующие стороны к скорейшему прекращению огня и деэскалации.

Ранее сообщалось, что бойцы ХАМАС открыли огонь по приблизившемуся к сектору Газа кораблю израильских ВМС.