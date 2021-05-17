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17 мая 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Темнокожие женщины напали на ветерана ВС США в Кентукки

Происшествия
Темнокожие женщины напали на ветерана ВС США в Кентукки
flickr.com  /  Radek Kucharski

Франкфорт, 17 мая. Женщина-ветеран из Кентукки подверглась нападению со стороны темнокожих соотечественниц. Перед избиением злоумышленницы «осыпали» американку непристойными выражениями.

Неприятная история случилась с экс-военнослужащей американской армии в продуктовом магазине «Крогер» в Луисвилле, когда женщина-инвалид пыталась выехать с парковки. Здесь произошла стычка с несколькими темнокожими дамами, которая переросла в драку, сообщает The Fox News.

Американка выезжала задним ходом, как вдруг заметила преграду и резко остановилась: ее машину заблокировал другой автомобиль. Женщина вышла из салона с целью узнать, что случилось, но попала под горячую руку разъяренных горожан.

«Я выхожу и говорю: «Ребята, вам нужна какая-нибудь помощь?»» — обратилась потерпевшая к тем, кто был в машине.

В ответ на предложенную помощь автомобилистка получила в свой адрес мерзкие ругательства и оскорбления. Ветеран рассказала, что в авто находились несколько темнокожих женщин, которые сначала принялись ее обзывать и кидаться едой, а потом вышли и напали на несчастную американку.

«Они били меня, и я была в позе эмбриона, закрывая лицо, чтобы они не попали мне в глаза», — поделилась жертва агрессивной атаки.

По словам женщины-инвалида, охранники продуктового магазина не сделали ничего, чтобы прекратить избиение. За нее заступились посторонние люди. Муж пострадавшей — темнокожий, у пары есть двое детей-мулатов.

Памела А. отметила, что расовая принадлежность сыграла значительную роль в инциденте, и выразила обеспокоенность, что это может произойти с кем-то еще, если преступники не будут пойманы. Полицейские Луисвилла в настоящий момент проверяют версию о нападении на расовой почве, однако пока оставили ситуацию без комментариев.

сша нападение кентукки армия избиение ветеран оскорбление темнокожие военнослужащая
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Все новости / Происшествия / Темнокожие женщины напали на ветерана ВС США в Кентукки
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