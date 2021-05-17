Темнокожие женщины напали на ветерана ВС США в Кентукки

Франкфорт, 17 мая. Женщина-ветеран из Кентукки подверглась нападению со стороны темнокожих соотечественниц. Перед избиением злоумышленницы «осыпали» американку непристойными выражениями.

Неприятная история случилась с экс-военнослужащей американской армии в продуктовом магазине «Крогер» в Луисвилле, когда женщина-инвалид пыталась выехать с парковки. Здесь произошла стычка с несколькими темнокожими дамами, которая переросла в драку, сообщает The Fox News.

Американка выезжала задним ходом, как вдруг заметила преграду и резко остановилась: ее машину заблокировал другой автомобиль. Женщина вышла из салона с целью узнать, что случилось, но попала под горячую руку разъяренных горожан.

«Я выхожу и говорю: «Ребята, вам нужна какая-нибудь помощь?»» — обратилась потерпевшая к тем, кто был в машине.

В ответ на предложенную помощь автомобилистка получила в свой адрес мерзкие ругательства и оскорбления. Ветеран рассказала, что в авто находились несколько темнокожих женщин, которые сначала принялись ее обзывать и кидаться едой, а потом вышли и напали на несчастную американку.

«Они били меня, и я была в позе эмбриона, закрывая лицо, чтобы они не попали мне в глаза», — поделилась жертва агрессивной атаки.

По словам женщины-инвалида, охранники продуктового магазина не сделали ничего, чтобы прекратить избиение. За нее заступились посторонние люди. Муж пострадавшей — темнокожий, у пары есть двое детей-мулатов.

Памела А. отметила, что расовая принадлежность сыграла значительную роль в инциденте, и выразила обеспокоенность, что это может произойти с кем-то еще, если преступники не будут пойманы. Полицейские Луисвилла в настоящий момент проверяют версию о нападении на расовой почве, однако пока оставили ситуацию без комментариев.