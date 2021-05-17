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Все новости
17 мая 16:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:22
Происшествия
СК возбудил дело о халатности по факту гибели мужчины в ночном клубе в Иркутске
16:19
Происшествия
Мигрант в Петербурге брошенным черенком разбил голову оппоненту
16:15
Общество
Назван топ-7 разрушенных надежд Украины о Крымском мосте
16:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напугала фанатов истощенным видом
16:14
Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
16:14
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе
16:12
Политика
Журналист Карбалевич объяснил нежелание ЕС вводить новые антибелорусские санкции
16:09
Политика
Анналена Бербок в должности канцлера ФРГ может испортить отношения с Россией
16:08
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова назвала имя своей фаворитки на шоу «Холостяк»
16:08
Технологии
Роскосмос выделил 318 миллионов рублей на создание станции для исследования Венеры
16:06
Политика
Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире после слов Путина
16:04
Шоу-бизнес
Ширвиндт поделился подробностями дела о ДТП в Валдае с его участием
16:03
Общество
Эфир: Проблема разрушения старинных зданий — восстанавливать или строить новые
16:01
Общество
Ковитиди пояснила, почему после казанской трагедии нужен новый закон об оружии
16:01
Весь мир
Кандидат в президенты Перу заявил о необходимости национализации экономики
15:58
Общество
Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ
15:58
Происшествия
Дикие кабаны насмерть отравились выброшенной селитрой в Ульяновской области
15:57
Происшествия
Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни
15:54
Общество
Калужские волонтеры вернули женщине пропавшего три года назад пожилого брата-близнеца
15:50
Экономика
Идею использовать водительские права для финуслуг не поддержали в ЦБ РФ
Все новости

Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня

Общество
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

В Думу внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн. Как указано в пояснительной записке к документу, медосмотр должен включать в себя психологическое тестирование и химико-токсикологические исследования, проводимые исключительно государственными медицинскими организациями по месту жительства гражданина. Напомним, 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека. Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия.

США могут разместить свои военные базы на территории Греции

Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
Pr Scr Telegram  / Oleg Blokhin

Как сообщает издание Contra Magazin, на фоне охлаждения отношений с Турцией американцы изучают возможность размещения военных баз в Греции. О развитии военного сотрудничества между Грецией и США рассказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Страны намерены уже летом подписать новый договор о безопасности, в рамках которого у американцев появится больше возможностей для проведения мероприятий военного характера на греческой территории. Военные аналитики отмечают, что США пытаются найти новое место в Средиземноморье для своих баз, и Греция для этого в целом неплохо подходит. Возможно, вскоре в Греции появится база, на которую перебросят военный контингент, выведенный с турецкой базы Инджирлик. Отметим, в Греции уже размещены американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Пашинян заявил о продолжении переговоров с Баку

Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
primeminister.am  / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Консультации между официальными представителями Армении и Азербайджана по поводу урегулирования конфликтной ситуации на границе двух стран продолжатся 19 мая. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося заседания Совета безопасности Армении. По словам Пашиняна, на данный момент наблюдается значительная эскалация напряженности на ряде участков границы Армении и Азербайджана.

Зарезавший трех человек мужчина госпитализирован

Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Бездомный мужчина зарезал трех человек в районе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.
«Сегодня <…> поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого. Мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на правоохранителей. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. Подозреваемого с огнестрельным ранением доставили в больницу.
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Все новости / Общество / Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня
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