Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся 19 мая. События дня

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн. Как указано в пояснительной записке к документу, медосмотр должен включать в себя психологическое тестирование и химико-токсикологические исследования, проводимые исключительно государственными медицинскими организациями по месту жительства гражданина. Напомним, 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека. Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия.

Как сообщает издание Contra Magazin, на фоне охлаждения отношений с Турцией американцы изучают возможность размещения военных баз в Греции. О развитии военного сотрудничества между Грецией и США рассказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Страны намерены уже летом подписать новый договор о безопасности, в рамках которого у американцев появится больше возможностей для проведения мероприятий военного характера на греческой территории. Военные аналитики отмечают, что США пытаются найти новое место в Средиземноморье для своих баз, и Греция для этого в целом неплохо подходит. Возможно, вскоре в Греции появится база, на которую перебросят военный контингент, выведенный с турецкой базы Инджирлик. Отметим, в Греции уже размещены американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Консультации между официальными представителями Армении и Азербайджана по поводу урегулирования конфликтной ситуации на границе двух стран продолжатся 19 мая. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося заседания Совета безопасности Армении. По словам Пашиняна, на данный момент наблюдается значительная эскалация напряженности на ряде участков границы Армении и Азербайджана.

Зарезавший трех человек мужчина госпитализирован

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Бездомный мужчина зарезал трех человек в районе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

«Сегодня <…> поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого. Мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на правоохранителей. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. Подозреваемого с огнестрельным ранением доставили в больницу.