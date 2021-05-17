В израильском городе Ашдод ракета попала в здание, есть пострадавшие

Тель-Авив, 17 мая. Израильский город Ашдод подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Об этом сообщает израильское радио Kan.

По предварительным данным, одна из ракет попала в здание, которое получило серьезные повреждения. Несколько человек получили ранения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной угрожает безопасности России. Он подчеркнул, что Ближневосточный регион граничит с Россией, поэтому российская сторона заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.