Белград, 17 мая. Запад серьезно обеспокоен словами президента России Владимира Путина о «недобитых карателях» перед парадом 9 Мая. Об этом пишет сербский журналист Боян Билбия.

Путин в День Победы напомнил об уроках истории тем, кто пытается переписать память о Второй мировой войне и героизировать нацизм (их лидер РФ назвал «недобитыми карателями»). Также президент России заявил о намерении страны твердо защищать национальные интересы: сербский автор усматривает в этом ясное послание «мечтателям о новой глобальной гегемонии» на Западе.

Положение РФ в 2021 году во многом похоже на ситуацию в начале Великой Отечественной войны, считает Билбия. Как и 80 лет назад, Москва надеется только на себя, особенно в экономике, армии и социальной сфере. Однако, как отмечает журналист из Сербии, Запад больше обеспокоен заявлением Путина о «недобитых карателях», чем выражением твердости российской позиции.

Причину подобной реакции Билбия усматривает в ситуации на Украине. Незадолго до Дня Победы в Киеве прошел марш неонацистов, а потакание США и ЕС спровоцировало перенос праздника с 9 на 8 мая под новым названием «день памяти и примирения». Серб иронично задается вопросом, с кем собирается примиряться Украина после героизации нацистских преступников.

Президент Украины Владимир Зеленский оправдывается после шествия неонацистов, но не предпринимает ничего для подавления подобных сил. Также он потакает Западу критикой «тоталитарных режимов» в контексте войны, намекая на советское руководство времен ВОВ. Билбия напоминает, что дед Зеленского воевал с нацистами и, вероятно, сказал бы внуку то же, что произнес Путин на Красной площади.

На этом фоне украинская оппозиция и ее многочисленные сторонники продолжают праздновать 9 Мая. Сербский журналист отмечает, что представители данной политической силы практически дословно повторяют тезисы Путина о войне. Это, по мнению Билбии, серьезно беспокоит Запад, так как демонстрирует мощь пророссийских сил на Украине и возможность возвращения страны на геополитическую орбиту РФ.

«Не потому ли западные круги упорно подталкивают Украину к расправе над непокорным Донбассом и Крымом?» — заключает Билбия в статье для издания «Печат».

Ранее президент Сербии Александр Вучич исключил возможность введения санкций против России в угоду ЕС. Сербский лидер напомнил, что приоритетом любого руководства любой страны должна быть реализация национальных интересов. По мнению Вучича, антироссийская политика будет идти вразрез с интересами Сербии.