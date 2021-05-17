Минпросвещения подготовит новые программы преподавания истории в школах России

Москва, 17 мая. Новые базовые рабочие программы по изучению истории подготовят специалисты Минпросвещения РФ для помощи школьным учителям, рассказали в ведомстве.

Такие методические материалы будут полезны, в первую очередь, учреждениям с низкими результатами обучения. Их решили составить после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию указал на пробел в одном из учебников по истории. В пособии отсутствовало описание хода Сталинградской битвы.

Сотрудники Минпросвещения провели отдельную проверку рабочих предметных программ в школах, где зафиксированы низкие образовательные результаты. Всего проанализировано 2500 планов по предмету «История» для старшеклассников. В итоге установлено, что в 70% программ присутствуют серьезные проблемы. В частности, в них отсутствовали сведения о героизме солдат Красной армии, защищавших Брестскую крепость, Севастополь, Одессу во времена Великой Отечественной войны. Также программы не учитывали информации о Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.

«Преподавание истории в школе — важный инструмент воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения страны. Этот процесс пронизывает всю систему обучения», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Новые программы планируют разрабатывать при участии ведущих научных коллективов. Часть планов обучения, прежде всего для пятых-девятых классов, планируют представить к началу нового учебного года.

Россия будет противостоять попыткам исказить историю страны как в школьных учебниках, так и во всей системе образования. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.