Минпросвещения подготовит новые программы преподавания истории в школах России

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17 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Минпросвещения подготовит новые программы преподавания истории в школах России

Общество
Минпросвещения подготовит новые программы преподавания истории в школах России
city.usinsk.ru

Москва, 17 мая. Новые базовые рабочие программы по изучению истории подготовят специалисты Минпросвещения РФ для помощи школьным учителям, рассказали в ведомстве.

Такие методические материалы будут полезны, в первую очередь, учреждениям с низкими результатами обучения. Их решили составить после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию указал на пробел в одном из учебников по истории. В пособии отсутствовало описание хода Сталинградской битвы.

Сотрудники Минпросвещения провели отдельную проверку рабочих предметных программ в школах, где зафиксированы низкие образовательные результаты. Всего проанализировано 2500 планов по предмету «История» для старшеклассников. В итоге установлено, что в 70% программ присутствуют серьезные проблемы. В частности, в них отсутствовали сведения о героизме солдат Красной армии, защищавших Брестскую крепость, Севастополь, Одессу во времена Великой Отечественной войны. Также программы не учитывали информации о Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.

«Преподавание истории в школе — важный инструмент воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения страны. Этот процесс пронизывает всю систему обучения», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Новые программы планируют разрабатывать при участии ведущих научных коллективов. Часть планов обучения, прежде всего для пятых-девятых классов, планируют представить к началу нового учебного года.

Россия будет противостоять попыткам исказить историю страны как в школьных учебниках, так и во всей системе образования. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

россия кравцов история учебный план минпросвещения
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