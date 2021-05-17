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17 мая 14:53
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новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
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Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
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14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
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Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»

Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

На сегодняшний день существует мало фильмов, рассказывающих о том, как Россия помогает другим странам. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) — Банги — с успехом прошла премьера фильма «Турист». Картина рассказывает о работе российских инструкторов в этой стране.

«Я хочу посмотреть этот фильм. Тема, безусловно, интересна для нас. Надеюсь, он снят хорошо, а ситуация с нашими инструкторами в ЦАР показана объективно. Хочется, чтобы лента произвела фурор. Ведущие СМИ написали, что за границей на него очереди выстраиваются. Так что все очень интригующе», — сообщил депутат.

Виталий Милонов в качестве примера хорошей работы привел кинокартину, основанную на реальной истории — когда в Ливии террористы взяли в плен российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Надеюсь, качество будет не хуже, чем у фильма «Шугалей». Я был бы рад, если бы картина получилась классной: о том, как наши там помогают», — пояснил собеседник ФАН.

Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
turistfilm.ru  / Tourist Film Group

В завершение он подчеркнул, что подобных произведений должно становиться больше, поскольку в том числе и благодаря им люди во всем мире формируют свое мнение о нашем государстве.

«Таких хороших фильмов мало. Американский агитпроп работает на всю мощность. Снимают фильмы, наполненные всякой глупостью. Хочется, чтобы люди знали, как все происходит на самом деле», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН высказал мнение, что лоббисты алкогольной продукции в нашей стране — враги народа.

милонов турист шугалей
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