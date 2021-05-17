Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»

На сегодняшний день существует мало фильмов, рассказывающих о том, как Россия помогает другим странам. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) — Банги — с успехом прошла премьера фильма «Турист». Картина рассказывает о работе российских инструкторов в этой стране.

«Я хочу посмотреть этот фильм. Тема, безусловно, интересна для нас. Надеюсь, он снят хорошо, а ситуация с нашими инструкторами в ЦАР показана объективно. Хочется, чтобы лента произвела фурор. Ведущие СМИ написали, что за границей на него очереди выстраиваются. Так что все очень интригующе», — сообщил депутат.

Виталий Милонов в качестве примера хорошей работы привел кинокартину, основанную на реальной истории — когда в Ливии террористы взяли в плен российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Надеюсь, качество будет не хуже, чем у фильма «Шугалей». Я был бы рад, если бы картина получилась классной: о том, как наши там помогают», — пояснил собеседник ФАН.

turistfilm.ru / Tourist Film Group

В завершение он подчеркнул, что подобных произведений должно становиться больше, поскольку в том числе и благодаря им люди во всем мире формируют свое мнение о нашем государстве.

«Таких хороших фильмов мало. Американский агитпроп работает на всю мощность. Снимают фильмы, наполненные всякой глупостью. Хочется, чтобы люди знали, как все происходит на самом деле», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН высказал мнение, что лоббисты алкогольной продукции в нашей стране — враги народа.