Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза

Саратов, 17 мая. Мэр Михаил Исаев на заседании регионального центра объявил, что площадь города выросла в три раза. Напомним, что за последний год к Саратову было присоединено более двух десятков населенных пунктов.

«Конечно, увеличение площади города в три раза — это только звучит грандиозно. Кому-то может показаться, что у нас сумасшедшая экономика, раз рост площадей быстрее, чем в Москве. Однако на самом деле Саратов просто получил территории, которые ему предстоит осваивать еще долгие годы. Но нельзя не признать, что это перспективно», — рассказала корреспонденту ФАН экономист Ульяна Попова.

Ранее Исаев выступил с традиционным докладом. Мэр сообщил, как город пережил 2020 год.