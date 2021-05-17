В сети раскрыли десять причин пить воду с лимоном по утрам

Москва, 17 мая. Прием воды с лимоном по утрам укрепляет иммунную систему. Витамин С и калий, содержащиеся в цитрусе, стимулируют работу мозга и нервной системы, а также контролирует давление.

Выравнивание щелочного баланса за счет воды с лимоном отнесли в список причин, почему по утрам стоит употреблять этот напиток. Кроме того он помогает бороться с лишним весом, так как сок цитруса содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода и приводит в норму уровень сахара в крови, а также чистит лимфоотток. Напиток помогает очистить кровеносные сосуды и артерии.

Теплая вода с лимоном служит для стимуляции ЖКТ и перистальтики, выделения желудочного сока и пищеварения. Она также "чистит" печень, напиток провоцирует орган на выброс токсинов. К списку плюсов в сети отнесли и мягкое мочегонное действие воды с лимоном.

Витамин С улучшает кожу, работая как замедляющее старение средство. Он также помогает в борьбе с пятнами на коже и борьбе с угревой сыпью, как уверяют в сети. Кроме того, вода с лимоном помогает избежать обезвоживания организма, а также нормализует метаболизм.

Американский диетолог объяснял, что вода с лимоном не только хорошее мочегонное средство, но и способна уменьшить вздутие желудка. Однако не следует злоупотреблять. К чему может привести переизбыток жидкости в организме сообщалось ранее.